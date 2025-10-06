Suscríbete a
Martín Clemens y el Papa se reencuentran en Roma

El párroco de Santa Cruz se abrazó con León XIV y recordaron vivencias

Eduardo Martín Clemens saluda y abraza al Papa León XIV ABC
Jaime Parejo

Este domingo tuvo lugar en Roma la misa en el Vaticano con la presencia del Papa León XIV, en el marco del Jubileo de los Migrantes y del Mundo Misionero. Allí, junto al jefe de la iglesia católica, estuvo Eduardo Martín Clemens ... , párroco de Santa Cruz en Sevilla y que compartió momentos con Robert Francis Prevost antes de convertirse en Papa.

