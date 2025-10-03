María del Monte: «Se tiende a pensar que por el hecho de ser homosexual te gustan todas y todos»

María del Monte ha entrado directamente y de forma rotunda a tratar un tema controvertido en el programa 'Y ahora Sonsoles', del que es colaboradora, para dejar su opinión acerca de una polémica que se originó en su momento entre la influencer María Pombo y el actor Fernando Tejero.

La joven señalaba en una entrevista que su actual marido y padre de sus hijos, Pablo Castellano, podría ser homosexual antes de conocerlo. Y es que en palabras de Pombo en aquel momento: «Rondaba por ahí que Pablo era gay porque era muy amigo de Fernando Tejero».

Según el actor, María Pombo pensaba que su actual marido era homosexual porque era amigo suyo.

En este sentido, el actor andaluz ha salido al paso de aquellas declaraciones contando su opinión al respecto en un podcast bastante conocido, señalando que le llegó a molestar la teoría de Pombo, que caía en estereotipos y prejuicios en torno a la homosexualidad y que hizo que acabara su amistad con Castellano. «Que aún a día de hoy haya muchas personas que no admitan que un gay pueda tener amigos heterosexuales», comentaba.

Al hilo de todo esto, María del Monte, que reconoció ser homosexual abiertamente, ha reaccionado a este cruce de declaraciones y a esa relación de amistad rota en el programa de Antena 3 con unas palabras bastante directas. «Hay una deformación y es que se tiende a pensar que por el hecho de ser homosexual a ti te gustan todas o te gustan todos. Y eso no es cierto. Tenemos el mismo gusto que pueda tener cualquiera», señala.

«Y somos selectivos y selectivas a la hora de escoger nuestras parejas y no deja de sorprenderme pues que él rompa su amistad porque el que tiene un amigo, tiene un tesoro, y los tesoros no se deben perder», remata.