María León confiesa en 'Lo de Évole' cómo ha cambiado la relación con su madre, Carmina: «Hablaba con ella siete veces al día»

La actriz María León fue noticia estos días por el juicio al que asistió debido a su incidente con la Policía Local en Sevilla. Antes, la sevillana grabó con Jordi Évole un episodio del programa que lleva el periodista catalán, 'Lo De Évole', en el que habló sobre lo sucedido. Un apoyo crucial en esta circunstancia lo recibió, cómo no, por parte de su madre, Carmina Barrios, a quien también se refirió durante la entrevista.

Y es que, para María León, su madre es un pilar fundamental en su vida. Por supuesto, lo es en el apartado personal, pero también lo fue en su día en el laboral. Así se deduce de las palabras que tuvo la actriz sevillana hacia Carmina cuando Évole le preguntó sobre su relación, en el programa emitido el pasado domingo 30 de marzo.

Así ha cambiado la relación de María León con su madre

«Me parezco muchísimo a mi padre y me parezco muchísimo a mi madre. Físicamente, hay una cosa muy Carmina y, también, una risa y un carácter. Lo tengo por desarrollo porque he sido una pierna de Carmina«, comenzó diciendo María León sobre su madre.

María León habla sobre la relación con su madre en el programa 'Lo De Évole' La Sexta

Cuando Évole le preguntó cuántas veces la llamaba, la actriz respondió que «varias veces». Eso sí, la frecuencia de llamadas había decrecido, tal y como la propio María reconoció: «Hubo un tiempo, no hace mucho, en el que tuve que cortar un poco el cordón umbilical y decirle 'mamá, hazte cargo tú de tu dolor porque si yo me hago cargo del tuyo, no sobrevivo'. Ha sido la única vez en 40 años que ella y yo rompimos algo, pero por sobrevivir, porque si no nos ahogábamos. Ahora estamos recuperando. Con mi madre hablaba siete veces al día y, ahora, hablo tres veces o dos, pero hablo cada día. Nos pasamos el parte«

También preguntó Évole por lo que le pudo suponer a Carmina que su hija se marchase a Madrid. Sin embargo, tal y como reconoció María, fue precisamente su madre quien la animó a irse a la capital de España: «Fue mi madre la que me mandó para Madrid. Yo me eché un novio muy joven. Cn trece años ya tenía un novio formal de ir a casa, conocer a mis suegros... Un novio. Hasta los 17. Y la Carmina fue muy lista. Rompí con este chico y dijo 'ahora o nunca, llévate a la niña a Madrid'. Fui a ver a mi hermano Paco y le dije que quería cantar con 17 años y me dijo que iba tarde, muy tarde. Entonces, el director de teatro del Centro Andaluz de Sevilla, Juan Carlos Sánchez, en ese momento dejó el CAT y abrió una escuela de teatro en Madrid, y yo entré en la primera promoción. Cuando entre, fui la mujer más feliz del mundo; entendía todo. Iba por la mañana y por la tarde«.