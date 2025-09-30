Suscríbete a
María Jesús Montero mantiene parado el residencial que prometió a Antonio Muñoz para Sevilla y bloqueó a José Luis Sanz

La ministra acordó con el exalcalde un precio de venta estipulado por una tasación mientras ahora exige el doble de la valoración económica de 4,7 millones, según los técnicos de Emvisesa

Jesús Díaz

Mientras el sector privado impulsa el desarrollo residencial de parte de la gran bolsa de suelo de la antigua fábrica de Hytasa entre el Cerro del Águila y la avenida de la Paz, la Administración central mantiene paralizado un proyecto de similares características. María ... Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, firmó en noviembre de hace tres años con el entonces alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, un acuerdo para desbloquear las naves en desuso desde hace 25 años con su cesión al patrimonio municipal a cambio del valor estrictamente estipulado por una tasación. Sin embargo, después llegaron las elecciones municipales de 2023 y José Luis Sanz alcanzó a la Alcaldía, por lo que la promesa de Montero se esfumó y pasó a pedirle al gobierno municipal del PP el doble de la tasación de 4,7 millones elaborada por los técnicos de Emvisesa.

