María Jesús Montero mantiene parado el residencial que prometió a Antonio Muñoz para Sevilla y bloqueó a José Luis Sanz

Mientras el sector privado impulsa el desarrollo residencial de parte de la gran bolsa de suelo de la antigua fábrica de Hytasa entre el Cerro del Águila y la avenida de la Paz, la Administración central mantiene paralizado un proyecto de similares características. María ... Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, firmó en noviembre de hace tres años con el entonces alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, un acuerdo para desbloquear las naves en desuso desde hace 25 años con su cesión al patrimonio municipal a cambio del valor estrictamente estipulado por una tasación. Sin embargo, después llegaron las elecciones municipales de 2023 y José Luis Sanz alcanzó a la Alcaldía, por lo que la promesa de Montero se esfumó y pasó a pedirle al gobierno municipal del PP el doble de la tasación de 4,7 millones elaborada por los técnicos de Emvisesa.

Los sevillanos se las prometían felices, sobre todo los vecinos del Cerro del Águila y del Polígono Sur, después de que Antonio Muñoz anunciara que el acuerdo con la ministra sevillana se traduciría en un proyecto inminente para el desarrollo residencial de este polígono anexo a la barriada del Cerro, que llevaría aparejado la caída del polémico muro de Hytasa que históricamente ha aislado a los vecinos del Polígono Sur, quienes no pueden atravesar directamente a través de la avenida de la Paz. Concretamente, los dos dirigentes socialistas hablaron de «un nuevo espacio de centralidad» para los distritos Sur y Cerro-Amate con un nuevo desarrollo urbanístico liderado por Emvisesa.

El acuerdo entre gobiernos central y municipal para el desarrollo de las naves estatales que diseñara Juan Talavera contemplaba que Emvisesa pasaba a ser promotora de unos suelos propiedad de la sociedad pública Segipsa y cuya plusvalía seguirán siendo para el Estado.

En virtud del acuerdo entre la actual líder de los socialistas andaluces y el exalcalde, el Ayuntamiento abonaría por estos suelos el precio fijado por una tasación. Esa promesa se esfumó con la victoria del PP en los comicios locales. Ahora el Ministerio de Montero exige más del doble del precio de la tasación que le han presentado. Esto es, Emvisesa encargó a los técnicos un informe sobre el valor de esta extinta factoría, que se estipuló en 4,7 millones, pero Hacienda lo rechaza porque «en definitiva, no es posible estimar el valor que alcanzaría».

En mayo de 2024 hubo una reunión en el Ayuntamiento de Sevilla, a petición del gobierno municipal, con los representantes de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa), no para extender ese «protocolo de intenciones», sino para presentar una oferta de compra de las dos fincas registrales ubicadas en el Polígono Industrial Hytasa, junto a El Cerro del Águila.

La oferta fue de 4,7 millones de euros y estaba basada en el informe de valoración y tasación realizado por Emvisesa. Dos meses después, Hacienda contestó al Ayuntamiento rechazando su propuesta, porque dicha cantidad «contrasta con la que arroja un primer borrador de valoración externa recibido recientemente para estas parcelas, en el marco de lo previsto en el Plan de Comercialización de Inmuebles de Segipsa, que apunta a un valor que supera los 10 millones de euros. Si bien, este documento tiene pendiente la revisión de los parámetros empleados en la determinación de valores».

Es decir, María Jesús Montero exigía el doble de la tasación de los técnicos municipales por unos suelos que permitirían «poner en valor y optimizar las posibilidades de dichos terrenos (...) para el desarrollo de actuaciones de vivienda pública». Montero y Muñoz coincidieron en hablar de un «ambicioso proyecto residencial, empresarial y de espacios libres y equipamientos» con el que prometían poner fin a los veinticinco años de abandono de estas dos fincas de titularidad estatal y casi 70.000 metros cuadrados.

Se hablaba entonces de 287 viviendas, de ellas 105 VPO, más 33.953 metros cuadrados para usos terciarios, 9.200 metros cuadrados para SIPS y 14.500 metros cuadrados de espacios libres. Se planteaban distintos espacios de 'coliving', 'coworking' y 'cofactory', y la inversión necesaria para completar todo el completo rondaría los 45 millones de euros. Hoy está todo parado desde el equipo que dirige la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía.