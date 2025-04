Marchena gasta su última bala para la Universidad de Sevilla apelando al Ministerio

La carrera para suceder a Miguel Ángel Castro como Rector de la Universidad de Sevilla no ha dado comienzo aún pero está envuelta en polémica. El sector crítico del Claustro, liderado por Manuel Marchena, sigue reclamando que se abra la mano en ... los requisitos para los posibles candidatos a ocupar el sillón del máximo organismo universitario. El catedrático ha movido ficha elevando una consulta oficial al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para realizar dos preguntas cuyas respuestas puedan ser usadas ante el Claustro para reclamar una revisión de los estatutos ya presentados y aprobados por la Junta de Andalucía, y cuya interpretación le impide presentarse a la carrera por ser el nuevo rector.

Las dos preguntas que ha formulado Manuel Marchena al ministerio son las siguientes: ¿según la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, qué se entiende por «Cargos Unipersonales»?. Y, por otro lado: ¿entran dentro de la anterior categoría los «Cargos Unipersonales» creados por resoluciones rectorales?. Es precisamente ese «cargos unipersonales» donde radica el eje de la polémica. Los estatutos aprobados recientemente por la Junta de Andalucía señalan que pueden aspirar a ser Rector o Rectora aquel «personal docente e investigador permanente doctor a tiempo completo que preste servicios en la Universidad de Sevilla y acredite los siguientes méritos: tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún órgano unipersonal».

Los sectores críticos, entre los que se encuentra Manuel Marchena, señalan que el concepto «órgano» que establece el estatuto es muy restrictivo, y piden que se cambie por «cargo», tal como aparece en la disposición transitoria primera de la LOSU. Así pues, la respuesta que obtenga Manuel Marchena por parte del Ministerio podría servir al catedrático para presentar ante los rectores de la Universidad de Sevilla que los estatutos actuales no se ajustan a lo que dictamina el Estado y, por ende, debieran modificarse convenientemente para poder abrir el abanico a más candidatos al cargo.

El Claustro sigue adelante

Hace un par de semanas el sector crítico de la US hizo llegar un escrito a Miguel Ángel Castro en el que se solicitaba una suspensión de la sesión del Claustro, que debe celebrarse este martes y mañana miércoles, para poder introducir enmiendas al proyecto de Estatuto que pretende aprobarse en el mismo. Dicho escrito no ha tenido el efecto deseado por cuanto esta fecha no se ha modificado y seguirá celebrándose este encuentro del Claustro en la sede de la Facultas de Ciencias Económicas y Empresariales, donde a buen seguro habrá debate y polémica por las posturas encontradas entre las dos partes de este litigio.

A pesar de que no hay fecha aún para las elecciones a nuevo Rector de la Universidad de Sevilla, sí que hay tres candidatos vox populi para las que serán primeras elecciones por sufragio universal ponderado. José Luis Gutiérrez, decano de Odontología y hombre de confianza de la ministra María Jesús Montero, ya anunció que aspirará al cargo que dejará vacante Miguel Ángel Castro. Una vacante a la que también aspiran dos mujeres que no han hecho aún oficial su candidatura: Carmen Vargas, catedrática de Microbiología, y la vicerrectora de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y Cooperación, Ana López.