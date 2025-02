El mapa del decreto de la Junta cierra el centro y Nervión a los VTC

Negociación hasta última hora antes de llevar el decreto al Consejo de Gobierno

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, anuló ayer su agenda de tarde para regresar a la consejería desde Antequera e intentar cerrar por todos los medios la negociación del decreto de regulación de los VTC tras conocer que a las cuatro de la tarde había concluido sin éxito la reunión que convocó en la consejería a todos los sectores afectados.

La idea es llevar este martes al Consejo de Gobierno el decreto ley tal como le exige la norma estatal que obliga a las comunidades a regular estos servicios antes del 1 de octubre. Con ser polémico no se podrá achacar que el decreto no ha sido planteado a todas las partes antes de su aprobación. La reunión convocada ayer comenzaba con la oposición del Consenjo andaluz del Taxi, que pedía suspenderla al no haber sido convocada en tiempo u formal heberse hecho con cuatro días y no cinco de antelación. Eso daba cuenta de las dificultades del acuerdo. Con todos los sectores reunidis se optó por mantener la invitación a todas las asociaciones de taxis que quisieran estar a modo de representación sectorial.

El gran escollo es la intransigencia sobre la aplicación de una restricción de tiempo de precontrato de los servicios de VTC por parte de los taxistas que se quedan solos en esta como en otras reivindicaciones de última hora, como la de obligar a descansos semanales, posición que choca con la idea de sindicatos como UGT, que advierten de la pérdida de empleos en el sector de los VTC. Esto último conllevará a aplicar medidas reguladoras más allá de las establecidas en la propuesta de la Junta. La mayoría de las medidas que se han puesto sobre la mesa y que irán al decreto han sido precisamente propuestas por el sector el taxi, y se han debatido por primera vez con todos los agentes a pesar de que la responsabilidad de la regulación del sector es únicamente del Gobierno andaluz.

Pablo García Trespalacios, presidente de la asociación empresarial de VTC Andalucía, calificó la reunión de «productiva» porque «pone a los actores principales frente a los competidores, los cuales quieren que nuestra actividad esté regulada a su gusto». El decreto, para un sector con unos 8.000 empleos, debe estar aprobado esta semana. El sector del taxi anunciaba más movilizaciones para mañana.