Manifestación en Sevilla a favor de la Flotilla de la Libertad

Sevilla se echó a la calle para gritar por la tripulación de La Flotilla de la Libertad que pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza y cuyos miembros fueron capturados este lunes por las fuerzas israelíes. Unas 4.000 personas, según estiman los organizadores, se manifestaron en la céntrica Plaza de la Encarnación para pedir su liberación inmediata, y en pro de la defensa de los derechos del pueblo palestino.

🔥Así esta Sevilla hoy, salimos a las calles en defensa del pueblo palestino.



Viva Palestina libre #🇵🇸✊🏼 pic.twitter.com/BjY55aAlmh — CEA (@CampusEnActivo) October 2, 2025

La marcha concentró a colectivos de toda índole que se sumaron para protestar contra el 'genocidio' del Gobierno de Netanyahu.

Los participantes corearon cánticos contra la estrategia militar de Israel, con banderas de Palestina y pancartas con lemas como 'O el genocidio se acaba o el mundo se para' o 'Abajo el estado de Israel'.

La trascendencia de la misma fue de tal magnitud que fue necesario cortar el tráfico en la calle Imagen, que da acceso a este espacio.

