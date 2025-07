'Maná' para el estadio de la Cartuja

No fue ni el primer concierto en el estadio de la Cartuja (tal honor le correspondió a Luis Miguel en octubre de 1999) ni el primero de la banda mexicana en Sevilla (actuaron en la Expo 92 junto al lago dentro de ... la programación del día oficial de México), pero si hoy lo traemos a este rincón de la memoria colectiva es porque abrió de par en par las puertas del recinto deportivo construido para el Mundial de Atletismo a los espectáculos musicales de primer nivel.

Hace veinticinco años todavía no podía imaginarse lo que iba a pasar después por el escenario de la Cartuja. El final de la crónica de aquel concierto expresaba un desiderátum colectivo: «En definitiva, siempre que se hable de esta noche habrá un antes y un después, porque los sevillanos saben volcarse con las cosas buenas y porque los artistas que visitaron anoche la ciudad verdaderamente lo merecían. Ojalá este tipo de conciertos se repita más frecuentemente en la capital del Guadalquivir».

Entonces, Sevilla estaba fuera de los circuitos de conciertos y los artistas internacionales simplemente la ignoraban en sus giras. Maná desbrozó esa trocha por la que después han transitado indudables megaestrellas del pop y del rock actuando el 13 de julio de 2000 ante 12.000 espectadores que bailaron al son del grupo mexicano. Fue, más que nunca, maná caído del cielo para el estadio.

Se había agotado el billetaje en los días previos y su presencia había levantado expectación. El ambiente estaba muy caldeado, en todos los sentidos, como puede intuirse de la respuesta del baterista del grupo, Alex González, a una pregunta del hoy director de este periódico, Alberto García Reyes: «Nos gusta tocar pasando calor». Lo pasaron.

«El calor de la noche invitaba a una actuación memorable, en la que no faltó el carácter crítico y reivindicativo que caracteriza a Maná. Tan ideológicamente próximo a grupos ecologistas, criticó la contaminación que pesa sobre el río Guadalquivir y además tuvo tiempo para dar la enhorabuena a su país, México, tras la derrota del PRI», se leía en la crónica del concierto.

«No defraudaron, desde luego, los mexicanos, ya que desde que salieron al escenario el público los vitoreó y se propuso tararear todas y cada una de las canciones que conformaban el repertorio de este cuarteto, algunas de cuyas letras cambiaron para la ocasión incluyendo contenidos netamente sevillanos, que el público siguió con alegría y entrega durante todo el concierto», dejaba escrito para la hemeroteca el compañero Andrés González-Barba. Así, cantaron con la cantaora granadina Macarena el tema 'Luces de bohemia' de Navajita Plateá «para el deleite de los asistentes».

Mensajes políticos El grupo criticó la contaminación del Guadalquivir y saludó el triunfo de Vicente Fox en su México natal

Fue tal el éxito, que de inmediato la sociedad gestora del estadio empezó con las cuentas de la lechera: «Tina Turner, Tom Jones o The Corrs son algunas de las actuaciones que la sociedad Estadio Olímpico negocia traer a Sevilla para cumplir el objetivo de que estas instalaciones sea, si no rentables económicamente, sí a nivel ciudadano, y lograr no depender del dinero de las administraciones», se leía a rebufo del espectáculo de Maná.

Veinticinco años después, ninguno pasó por el estadio. Tom Jones cantó en Icónica y The Corrs llenó el auditorio. Tina Turner, sin embargo, nunca ha venido a Sevilla.