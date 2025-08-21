No quiero ser busto de mal agüero, pero me temo que lo de mañana en la Cartuja no será una mudanza cómoda. Es la maldición del Olímpico: durante décadas la ciudad renegó del estadio, lo criticó y abandonó. Ahora, aquel patito feo se ha convertido en cisne y es, por aforo, el tercer estadio de España, al que recurren los clubes de la ciudad para remozar sus campos. Y, sin embargo, la ciudad que lo despreció no ha sido capaz de darle todavía un entorno a su altura. No se puede negar que el Ayuntamiento intenta parchear los problemas que puede causar la concentración de 60.000 personas allí. Pero para responder a las necesidades que plantea esta gran dotación metropolitana queda todavía mucho que hacer, demasiado para esta ciudad de tantas ínfulas como tiesura.

