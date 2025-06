Málaga invierte 23 euros más por habitante que Sevilla en limpiar sus calles

Los problemas de limpieza que denuncian los sevillanos no son exclusivos de la capital hispalense. En todas las grandes ciudades del país hay quejas de sus vecinos sobre cómo se gestiona la conservación de la vía pública y los ayuntamientos se afanan en implantar ... medidas para intentar revertir la situación, aunque no en todos los casos con la misma fortuna. En algunas urbes como Bilbao, Valencia o Zaragoza han tomado la decisión de externalizar la limpieza de sus calles y no cuentan con una empresa municipal que se encargue de realizar estas tareas. Defienden que, en este caso, si el servicio es deficiente pueden resolver el contrato y buscar a otros profesionales que realicen estas tareas con mayor acierto. Sevilla, sin embargo, ha mantenido la apuesta por Lipasam, algo que también ha hecho Málaga, aunque las diferencias presupuestarias entre las dos principales ciudades andaluzas son a día de hoy más que relevantes.

La capital de la Costa del Sol sí cuenta en estos momentos con una plantilla de trabajadores municipales en Limasam (que es lo mismo que Lipasam pero en Málaga). En ella hay más empleados y una mayor disponibilidad de presupuesto que en Sevilla, a pesar de que su población total está claramente por debajo de la de la capital hispalense, que aún así sigue estando muy lejos de los añorados 700.000 habitantes. Fue el alcalde José Luis Sanz el que denunció esta situación hace unos días, coincidiendo con el balance de los dos años de mandato que realizó en los medios de comunicación. «Aquí nos gastamos 202 euros por habitante en limpieza y los malagueños se gastan 225 euros por cada uno de sus vecinos», explico. Es decir, 23 euros de diferencia por cada uno de ellos que, si se multiplica por la cifra total de población, da indicios de la magnitud de la cifra. Si se comparan los presupuestos de este año se observa cómo Málaga ya ha llegado hasta los 151,7 millones de euros disponibles para su empresa de limpieza, mientras que en el caso de Sevilla se ha quedado estancada en los 144 millones. Una cifra que, eso sí, es claramente superior a la de ejercicios anteriores. Hasta ahora, la situación era diferente. En 2024, por ejemplo, la de Málaga se quedó en 115 millones, lo que suponía un 14,5% de esfuerzo con respecto al montante global de las cuentas. Sevilla, por su parte, destinó 118 millones, un cifra mayor que, por contra, sólo suponía un 12,5% del total. También hay diferencias en los miembros de la plantilla. Según los datos de 2023, los últimos actualizados, Málaga tiene un total de 1.812 trabajadores, mientras que Lipasam tiene 1.698. No obstante, al número de empleados hispalenses habría que añadir los refuerzos que se producen puntualmente coincidiendo con la temporada alta de eventos, por ejemplo en las fiestas de la primavera. Sin embargo, y con el dato objetivo, se puede afirmar que hay un operario de limpieza por cada 403 sevillanos empadronados y uno por cada 324 malagueños.

