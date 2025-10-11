Mala política, lenta justica

Dijo con su sapiencia Séneca que «Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía». Escucho tantas veces a los políticos quejarse de la indefensión que les produce estar sometidos a procesos judiciales que se eternizan y pienso que con eso prueban la ... medicina que la incapacidad de las instituciones que gobiernan sus partidos para agilizar el servicio público nos hace probar al resto de los ciudadanos. Esperar más de tres años para obtener una sentencia judicial sobre un asunto de lo Social, pongamos un despido, es una aberración. Igual mejoraba un poco la Justicia si esos mismos políticos no la utilizaran para trasladar a los tribunales sus cuitas electorales.

