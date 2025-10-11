Suscríbete a
ABC Premium

la opinión de adriano

Mala política, lenta justica

Esperar más de tres años para obtener una sentencia judicial sobre un asunto de lo Social, pongamos un despido, es una aberración

El colapso de los juzgados de Sevilla lleva a fijar juicios en la primavera de 2029

Mala política, lenta justica
Adriano

Adriano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Dijo con su sapiencia Séneca que «Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía». Escucho tantas veces a los políticos quejarse de la indefensión que les produce estar sometidos a procesos judiciales que se eternizan y pienso que con eso prueban la ... medicina que la incapacidad de las instituciones que gobiernan sus partidos para agilizar el servicio público nos hace probar al resto de los ciudadanos. Esperar más de tres años para obtener una sentencia judicial sobre un asunto de lo Social, pongamos un despido, es una aberración. Igual mejoraba un poco la Justicia si esos mismos políticos no la utilizaran para trasladar a los tribunales sus cuitas electorales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app