Un maestro de Sevilla obtiene la jubilación por los dolores de espalda pese al rechazo de Educación y la Seguridad Social

Un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla ha concedido la jubilación a un maestro de Educación Infantil y Primaria con múltiples patologías en la espalda, reconociéndole la jubilación por incapacidad laboral absoluta pese a las negativas del Instituto Nacional de Seguridad Social ... y de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, la juez concluye, tras el análisis de las pruebas e informes médicos, que por las lesiones padecidas por este maestro se debe reconocer la jubilación permanente en grado de absoluta, dado que las lesiones que presenta «tienen un carácter invalidante para realizar cualquier tipo de actividad laboral, no sólo la de docente, ya que el desempeño de todo tipo de trabajo, por mecánico y repetitivo que sea, requiere de una disciplina horaria, continuidad, eficacia, rendimiento y profesionalidad, así como de una atención y concentración, que no puede llevar a cabo dado su estado general afectado de múltiples patologías físicas y psíquicas».

Este profesor sevillano de 63 años padece fibromialgia, cervicodiscoatrosis (enfermedad degenerativa de los discos intervertebrales y las articulaciones de la columna cervical) y está operado para extirparle la lámina de las vértebras lumbares L4-L5 con el objetivo de aliviar la presión sobre los nervios y la médula espinal.

Además, padece síndrome de apneas-hipopneas del sueño (SAHS) grave, hipertensión arterial con extrasístoles ventriculares y auriculares aisladas y palpitaciones relacionadas con episodios de ansiedad.

Pese a presentar este cuadro médico, el 20 de diciembre de 2022 la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía emitió una resolución por la que se concedía la jubilación por incapacidad permanente total, esto es, sólo para su trabajo de profesor.

Es entonces cuando, defendido por el abogado laboralista Álvaro Jiménez Bidón, se interpuso recurso de reposición, que es desestimado por silencio administrativo y ratificado por la Dirección General del Profesorado de la Junta de Andalucía el 25 de julio de 2023. La Consejería sustentaba su decisión en base al informe preceptivo y vinculante del Institucional Nacional de Seguridad Social, que, según ellos, prevalece a los aportados por el trabajador.

Y de ahí a los juzgados, donde la magistrada expone que en este caso lo importante es determinar si las patologías que padece el trabajador son constitutivas de una jubilación por incapacidad total o absoluta. La juez expone que «el informe del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) en el que se basa la Consejería no precisa las razones por las que, pese a las múltiples patologías que el trabajador padece, no procede la jubilación para cualquier actividad laboral».

En cambio, el abogado del trabajador respalda su argumentación con informes médicos que constatan que la incorporación al mercado laboral de su cliente puede suponer un riesgo para el deterioro de su salud. Por eso, ahora la juez estima el recurso contencioso-administrativo instado por el funcionario, condenando a la Consejería a que reconozca la situación de jubilación por incapacidad permanente en grado de absoluta con efecto desde el 20 diciembre de 2022.

En defensa de los intereses del docente se presentó un informe pericial avalado por un especialista de medicina interna y un psiquiatra que corrobora «las múltiples y complejas patologías que el trabajador padece tanto a nivel locomotor, en la columna lumbar, cervicales o apneas del sueño graves entre otras, y donde las posibilidades terapéuticas son solo a nivel paliativo, sin posibilidad de curación en la actualidad. Los continuos e intensos dolores y la rigidez le genera una impotencia funcional, con importante limitación a nivel de las articulaciones y en posiciones mantenidas, pérdida de fuerza y cansancio crónico, además de sentimientos de inutilidad».