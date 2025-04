Madre e hija, aterrorizadas por las apariciones espectrales en su casa de la sevillana barriada de Villegas

José Manuel García Bautista Sevilla 13/04/2025 a las 06:58h. Compartir Copiar enlace

En la popular barriada sevillana de Villegas, un domicilio se ha convertido en el epicentro de una serie de fenómenos paranormales que desconciertan a sus propietarias y a los investigadores que han seguido el caso.

A decir de las testigos sombras que se mueven entre las habitaciones, voces de nadie, luces que se encienden y apagan sin motivo aparente y objetos que cambian de posición sin intervención humana son solo algunos de los sucesos que, según los testigos –reitero-, ocurren con inquietante frecuencia.

Los habitantes de esta vivienda aseguran que han sido testigos de manifestaciones inexplicables desde hace años, aunque tras un periodo de calma, los fenómenos han regresado con fuerza, sumiéndolos en una sensación de temor e incertidumbre.

Entre los múltiples episodios que han experimentado, destacan encuentros con figuras fantasmales, interferencias en aparatos eléctricos y hasta lo que parece ser una interacción directa con una presencia desconocida.

La testigo principal, quien ha compartido con investigadores y medios de comunicación sus experiencias, describe con detalle cómo ha vivido estos acontecimientos, que han ido en aumento en los últimos meses.

El regreso de lo inexplicable

El 29 de diciembre de 2022 fue la fecha en la que, tras meses de tranquilidad, la actividad paranormal volvió a irrumpir en la vida de los habitantes de la vivienda.

«José Manuel, quería contarte que ayer viví un momento aterrador. Se me cortó la respiración y el corazón me latía a toda velocidad. Estaba trabajando en casa y entré al baño. Cuando miré en el espejo, vi algo moverse rápidamente detrás de mí. Pensé que debía ser mi imaginación, pero al agacharme para echarme agua en la cara, lo volví a ver. Entonces, me puse muy nerviosa. Cogí una toalla para secarme y, cuando volví a mirar, vi reflejada a una mujer morena observándome fijamente. Me giré de inmediato, pero no había nadie. No te imaginas el pánico que sentí. Mi corazón latía con tal fuerza que parecía que iba a salirse de mi pecho», relató la testigo.

Este episodio no fue un hecho aislado. La testigo, convencida de que en su casa habita una presencia sobrenatural, ha intentado en varias ocasiones establecer comunicación con lo desconocido, utilizando métodos como la Spirit Box o el péndulo, aunque con precaución, ya que en el pasado ha vivido experiencias que la hicieron desistir de continuar con estas prácticas.

«Quiero hacer una sesión de ouija, aunque sé que es peligroso. Tengo preguntas que solo yo y ciertas personas fallecidas conocemos. No busco jugar con esto, sino obtener respuestas. La última vez que lo intenté, la energía fue tan fuerte que la ficha con la que señalábamos las letras salió despedida de mis manos«.

A pesar de sus intentos de entender lo que sucede en su hogar, la sensación de inquietud persiste, pues los fenómenos han ido adquiriendo una naturaleza cada vez más intensa.

Luces que se encienden solas y objetos que se mueven sin explicación

Uno de los aspectos más desconcertantes del caso son las anomalías eléctricas que se producen en la vivienda. Desde luces que se encienden sin que nadie las toque hasta electrodomésticos que parecen funcionar por sí solos, los habitantes han vivido situaciones difíciles de explicar.

El 22 de enero de 2023, la testigo volvió a experimentar uno de estos episodios:

«La luz del baño estaba encendida cuando llegué a casa, y mi madre me echó la bronca porque pensaba que la había dejado así. Pero no había nadie en casa antes de mí, así que ¿cómo se encendió sola? Lo mismo ocurrió días antes con la luz de su dormitorio, pero en esa ocasión estábamos las dos juntas en el salón. No había nadie más en casa».

Otro incidente extraño ocurrió poco después, cuando un calentador cambió de posición sin que nadie lo tocara.

«Me estaba vistiendo para trabajar y noté que el calentador, que siempre coloco mirando hacia mí, estaba girado hacia la pared. Me pareció raro, así que lo observé un rato. Entonces, vi con mis propios ojos cómo se iba moviendo lentamente hasta colocarse de otra manera«.

Este tipo de sucesos ha generado un clima de tensión constante en el hogar, con la incertidumbre de no saber cuándo ni de qué manera ocurrirá el próximo evento inexplicable.

Una noche aterradora: ¿fuerza sobrenatural en acción?

Si los sucesos anteriores han causado inquietud, el episodio ocurrido el 17 de febrero de 2023 ha sido el más perturbador hasta la fecha.

«Mi madre y yo vivimos algo que nunca antes había sucedido. Se fue a acostar y, de repente, la escuché chillar. Corrí a su habitación y la encontré de pie, pero su cuerpo se movía hacia adelante y hacia atrás de forma incontrolable. No estaba mareada ni débil, pero parecía que algo la manipulaba, como si fuera un muñeco. Me asusté muchísimo. Me coloqué delante de ella para sujetarla, porque tenía la sensación de que algo estaba moviéndola. Esa noche le pedí que dejara la puerta de su habitación abierta, porque no me fiaba de lo que pudiera ocurrir».

Este relato sugiere que la actividad en la vivienda ha trascendido lo meramente visual o auditivo, llegando a un nivel en el que sus propietarias sienten que están siendo físicamente afectados por una presencia desconocida.

La última manifestación: una voz en la oscuridad

Después de un breve periodo de calma, el 6 de marzo de 2023 ocurrió un nuevo episodio, esta vez relacionado con una voz misteriosa que despertó a la testigo en plena siesta.

«Estaba dormida y sentí claramente que alguien susurraba mi nombre al oído. Me desperté de inmediato, pero no había nadie. La voz pertenecía a una mujer de unos 60 años, con un tono entre agudo y grave. No sé si será la misma mujer que vi en el espejo, pero estoy segura de que alguien me llamó».

Este suceso confirma que la actividad en la vivienda continúa y que los misterios en torno a estos fenómenos están lejos de resolverse.

Investigación en curso

A pesar de los múltiples testimonios y pruebas recopiladas, la naturaleza de estos sucesos sigue siendo un enigma. Expertos en lo paranormal, como José Luis García o Rafael de Alba, han visitado la vivienda en varias ocasiones, tratando de captar evidencias y formular hipótesis que expliquen lo que sucede entre sus paredes. Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado una respuesta concluyente.

Mientras tanto, la familia sigue viviendo con el temor de lo desconocido, sin saber qué desencadenará el próximo fenómeno ni si estos hechos seguirán intensificándose. En la barriada de Villegas, el misterio continúa, y este hogar sigue siendo un escenario donde lo inexplicable se manifiesta, dejando más preguntas que respuestas.

**Si has vivido alguna experiencia extraña no dudes en escribirnos y contárnosla a contacto@josemanuelgarciabautista.net

