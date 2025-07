Machismo «sutil» en la Universidad de Sevilla: «Las tareas que no se premian con promoción siguen haciéndolas las mujeres»

Francisco J. Medina, catedrático de Psicología Social y de las Organizaciones, ha sido decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla y presidente de la Conferencia de Decanas/os de Psicología de las Universidades Españolas, así como director de la Oficina de ... Cooperación al Desarrollo de la US desde su inicio hasta 2014. Actualmente es miembro de la Comisión de la Homologaciones del Ministerio de Universidades y coordina la Comisión de Acreditaciones de los títulos de Psicología y el Laboratorio-Observatorio de Salud Laboral desde la Perspectiva de Género del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. También es responsable del European Certificate of Work and Organizational Psychology en Bruselas y miembro electo de la European Network of Organizational Psychology. Ha recibido varios reconocimientos a su trayectoria docente e investigadora, entre ellos tres premios de Excelencia Docente de la US, o el Premio José Luis Pinillos al Psicólogo más relevante de España en 2023.

-¿Por qué cree que los problemas de salud mental se están multiplicando, como ha dicho a lo largo de esta entrevista, en la población laboral femenina?

-Hay dos explicaciones. Primero, porque ocupan trabajos más penosos. Hay muchas mujeres cuidadoras y en el sector de la limpieza, por ejemplo. Y se observa que estos problemas mentales se acentúan en la etapa media de la vida, que tienen que ver con el cuidado. Ahí hay un doble rol, el de la conciliación y la corresponsabilidad, al que se une un tercero por las propias tensiones en la progresión personal. Es necesario que la propia organización facilite que puedan desarrollar su propio camino sin tener tantos problemas.

-Las políticas de conciliación han avanzado mucho en los últimos años con lo permisos parentales. ¿Hay, no obstante, margen de mejora en esas políticas?

-Sí. Hay muchos problemas estructurales que todavía los seguimos manteniendo y hay problemas muy sutiles. O sea, muchas de las cosas que terminan generando impacto no son abiertas. Y ahora mismo ya estamos en una situación donde la discriminación abierta sale sin pudor. Yo creo que hemos vuelto para atrás en cuanto a a sociedad.

-¿Se refiere a nuevas formas de machismo?

-Estoy hablando de machismo, incluso de clasismo. Hace unos años eso era muy sutil, o sea, había fenómenos de discriminación, pero no eran tan abiertos. Le pongo un ejemplo: hay tareas en el ámbito de la universidad que están premiadas con promoción, por ejemplo, las publicaciones; pero hay otras que no, por ejemplo, coordinar un laboratorio o hacer determinadas tareas administrativas, o encargarte de formar a la gente que acaba de llegar. Y esas tareas, no sólo aquí (en la Universidad de Sevilla) sino a nivel mundial, están asignadas a las mujeres.

-¿Cree que estamos volviendo al machismo de hace veinte o treinta años en algunos ámbitos?

-Yo no percibo retroceso, pero sí que seguimos igual en muchas cosas estructurales. Si tú dedicas una parte de tu vida al cuidado y encima en el ámbito organizativo haces tareas que no son recompensadas, entonces se termina teniendo una situación desigual. Yo no percibo aquí en el ámbito universitario que haya un retroceso como había hace 30 años. Lo que sí que percibo es que muchas de las cosas estructurales no se arbitran para manejarlas. No veo una discriminación abierta entre ni siquiera gente que viene de fuera, porque la universidad acoge como profesor a quien le llega y le entrega el currículum. Yo creo que en la asignación de docencia, el tema del cuidado no está en la ecuación del propio trabajo que hacemos, de la responsabilidad de que asumimos, de modular la carrera profesional, en fin, hay determinadas cosas que yo creo que requieren darles una vuelta.

-¿Los problemas de salud mental relacionados con el mundo laboral están creciendo al mismo ritmo en las administraciones públicas que en las empresas privadas?

-Creo que la administración es un terreno relativamente similar. En la empresa privada también hay una particularidad y es que depende mucho de quien coordina, quien dirige, y te puedes encontrar oasis de cosas que funcionan muy bien y oasis tóxicos que funcionan muy mal y que son para salir corriendo. En la administración estamos ahora mismo en pleno proceso de transformación social y se están incorporando las mujeres a cargos directivos.

-¿Qué influencia puede tener esta incorporación, en su opinión, en las relaciones laborales y los problemas de salud mental de los trabajadores?

-Hace cuatro o cinco años, un artículo del New York Times pronosticaba una gran transformación social por la incorporación de las mujeres a los puestos de dirección, una especie de revolución. Que dirija una mujer o que dirija a un hombre no significa que lo haga de una manera o de otra, porque te puedes encontrar estilos tremendamente masculinizados en cualquier directiva. Pero pienso en mujeres que han dirigido países en un estilo muy sanote, como Nueva Zelanda, Dinamarca o la propia Angela Merkel. No es que no sean liderazgos asertivos, pero son estilos realmente buenos.