Loyola reúne a 270 representantes de escuelas de negocio de 40 países en Sevilla

La AACSB's Elevate Europe, Middle East and Africa se celebra por primera vez en Andalucía

Edificio de la Universidad de Loyola
Edificio de la Universidad de Loyola
Jaime Parejo

La Universidad Loyola de Sevilla acoge este jueves y viernes el primer encuentro internacional AACSB's Elevate Europe, Middle East and África, una cita en la que se reúnen 270 representantes de las escuelas de negocio más prestigiosas de 40 países. ... Este encuentro sirve para reunir a instituciones académicas que poseen el sello de la ACCSB, un reconocimiento que sólo tiene el 6% de las escuelas de negocios del mundo, y en el que se llevan a cabo jornadas de debate, formación y charlas sobre las últimas tendencias como el impacto de la inteligencia artificial en la educación superior, la investigación o la sostenibilidad de las escuelas de negocio.

