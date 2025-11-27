Loyola reúne a 270 representantes de escuelas de negocio de 40 países en Sevilla

La Universidad Loyola de Sevilla acoge este jueves y viernes el primer encuentro internacional AACSB's Elevate Europe, Middle East and África, una cita en la que se reúnen 270 representantes de las escuelas de negocio más prestigiosas de 40 países. ... Este encuentro sirve para reunir a instituciones académicas que poseen el sello de la ACCSB, un reconocimiento que sólo tiene el 6% de las escuelas de negocios del mundo, y en el que se llevan a cabo jornadas de debate, formación y charlas sobre las últimas tendencias como el impacto de la inteligencia artificial en la educación superior, la investigación o la sostenibilidad de las escuelas de negocio.

Al acto, que por primera vez se celebra en Andalucía, acuden empresas como Hitachi Energy o L'Oréal y servirá para poner en liza la recién concedida acreditación AACSB a la Universidad Loyola, una distinción que reconoce unos altos estándares en planes de estudio y la excelencia en docencia, investigación y servicio.

Pilar Castro, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Loyola, afirma que no se trata de un simple sello, sino de una acreditación que «se revisa anualmente, y que lo mismo que te la dan te la quitan si no mantienes alta la exigencia». Este tipo de eventos y reconocimiento repercute positivamente en el centro hispalense ya que les permite atraer estudiantes de calidad de todo el mundo, y a los estudiantes les otorga «un plus de prestigio» a su título de cara a su introducción en el mundo laboral.

«Nosotros, como quien dice, acabamos de llegar, pero claro es que aquí hay universidades muy referentes como Harvard u Oxford, que marcan lo que es la educación en negocios. Hemos empezado a estar en esta liga», señala Pilar Castro. Por el recinto de la Universidad Loyola en Dos Hermanas van a pasar representantes de instituciones académicas de Kuwait, Líbano, India, Marruecos, Senegal, Suiza o Reino Unido, entre otros.

¿Qué es la AACSB?

Fundada en 1916, la AACSB International (AACSB) es la asociación de educación empresarial más grande del mundo. Representa a 2.000 instituciones miembros y a más de 1.000 miembros acreditados, y conecta a escuelas de negocios, empresas y aprendices a lo largo de toda la vida para crear la próxima generación de grandes líderes. Con miembros en más de 100 países y territorios, AACSB impulsa la calidad y el impacto de las escuelas de negocios a nivel global.