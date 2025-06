Lola Valverde, gestora cultural: «En la Iglesia de San Luis de Los Franceses nos engañan»

La Iglesia de San Luis de los Franceses es una de las joyas más destacadas del barroco andaluz. Construida en el siglo XVIII por encargo de la Compañía de Jesús, este templo impresiona tanto por su arquitectura como por la riqueza simbólica de su decoración; en concreto, combina la majestuosidad de su planta centralizada con una profusa ornamentación que refleja el espíritu contrarreformista.

Aspectos como estos los desgrana Lola Valverde durante su intervención en el programa 'Desmontando Andalucía', de Canal Sur. De hecho, esta gestora e intérprete de Patrimonio, se refirió a la Iglesia de San Luis de los Franceses como «la joya que más caracteriza el Barroco de la ciudad de Sevilla«.

Así «nos engañan» en la Iglesia de San Luis de Los Franceses

«En lo arquitectónico, por la forma de planta que tiene y los elementos sustentantes, pero sobre todo por la manera en que se reviste, por la decoración que recibe», explica Lola Valverde tras referirse a este templo hispalense como una joya del Barroco. Y es que «entras aquí y hay algo que te impacta, que te sobrecoge. Lo que querían conseguir los Jesuitas era sobrecoger, intimidad, llevarte a la reflexión... Por medio de este discurso iconográfico«.

Al centrarse en la descripción de la cúpula, esta gestora cultural matiza que «tenemos que tener en cuenta que estamos en una zona súper húmeda; entonces, los cimientos son regulares». Asimismo, se refiere a «las columnas salomónicas tan gigantes que tenemos, pero aquí también nos está engañando San Luis de los Franceses«. El motivo de este 'engaño' es que »la cúpula no está sustentada por las columnas. Realmente, son pilares. Y es en estos pilares, que nosotros no apreciamos muy bien, porque dentro de cada pilar se abren estas pequeñas capillitas«. Con lo cual, con esta explicación, Lola Valverde viene a decir que la cúpula de esta iglesia está construida, no sobre las columnas que se aprecian a simple vista, sino sobre unos pilares que, en realidad, no se ven.

Cúpula de la Iglesia de San Luis de los Franceses vista desde el interior del templo J. M. Serrano

«Aquí todo es ilusión óptica«, afirma esta gestora e intérprete de Patrimonio, ya que habló de ese 'engaño' relativo a la cúpula tras explicar uno de los grandes propósitos de la luz en San Luis de los Franceses. »Tenemos una pedazo de cúpula, obra de Leonardo de Figueroa, que está sujeta sobre este tambor con estos ventanales, y cuando se hacen las trazas se piensa que la luz vaya cambiando y, además, no solo a lo largo del día, sino en las estaciones«. Así pues, »cada una de las capillas va a ir coincidiendo, en el momento en que más luz reciban, con su época de onomástica«.