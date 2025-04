Las lluvias retrasan el montaje de la portada de la Feria de Sevilla, pero estará a tiempo

El montaje de la portada de la Feria de Abril ha sufrido retrasos desde que se colocó el primer tubo una vez pasó la Navidad. Fuentes consultadas por ABC reconocen que las labores de montaje han ido más apuradas que en años ... anteriores. La causa es la cantidad de días de lluvia que ha habido durante la Cuaresma, que es la fecha en la que estos trabajos toman velocidad de crucero de cara a llegar a su conclusión la semana antes de la de farolillos.

Los operarios no podían trabajar en altura debido al mal tiempo y eso provocó que los avances en la instalación se ralentizasen. No obstante, desde Ferrovial –la empresa adjudicataria de la construcción– aseguraron a la Delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla que llegarían a tiempo incrementando los ritmos de trabajo. Desde el Consistorio, de hecho, dan por seguro que no habrá problemas de cara al Alumbrado, que tendrá lugar tras la cena del Pescaíto el próximo lunes 5 de mayo.

El primer tubo se instaló el 7 de enero, justo el día después de los Reyes Magos, cuatro semanas más tarde de lo habitual, teniendo también en cuenta que la fecha en este 2025 obliga a celebrar la Feria al completo en mayo ya que la Semana Santa ha caído muy baja en el calendario. Una de las razones por las que se frenó el acto de colocación del primer tubo de la portada fue que se quiso mantener durante toda la Navidad abierto el recinto ferial para facilitar la movilidad de los vecinos de Los Remedios.

Para esta ocasión el diseño de la portada de la Feria se ha basado en la fachada principal del Pabellón de Chile de la Exposición Iberoamericana. El edificio en el que se inspira fue realizado en el año 1929 por Juan Martínez Gutiérrez y en él se mezclan los estilos neoprecolombino y vanguardista art decó. De esta forma, por primera vez en años se ha eliminado el requisito de que tiene que estar inspirada en el Regionalismo.