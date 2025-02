DE LA PATERA A LA UNIVERSIDAD EN BUSCA DE UN SUEÑO: TESTIMONIOS DE TRES HISTORIAS DE SUPERACIÓN

Tres jóvenes desafían al destino y escriben sus mejores líneas. Esta es la heroica historia de Salifou, Davinia y David, estudiantes becados del Polígono Sur por la Fundación Alalá y la Universidad Loyola.

Los tres reconstruyen sus vidas con empeño y un futuro marcado por ... palabras como esfuerzo, creer y solidaridad. Lejos de envolverse en la problemática que les tocó vivir, buscan retos y encuentran ilusión.

Salifou Bangoura «Yo lo que espero es tener un día un trabajo digno, y así poder devolverle a otra persona todo lo que han hecho y hacen por mí»

Salifou Bangara, en el Campus de la Universidad Loyola J. P.

Llegó a España hace cinco años después de estar durante uno viajando desde Guinea Conakry hasta las costas marroquíes para coger una patera que le llevaría a Tarifa. Es la historia de un soñador, de Salifou Bangoura; es el camino de un luchador, de un joven de apenas 21 años que jamás se rindió y que hoy asiste a las clases de Administración y Dirección de Empresas de Loyola tras ser becado por la Fundación Alalá y la propia Universidad.

-Gracias.

-¿Por?

-Por ser inspiración. Por su enseñanza.

-Es la necesidad.

-¿Nunca tuvo miedo?

-¿En la patera?

-Sí.

-Cuando llegas a vivir situaciones tan complicadas (silencio), el miedo es menor. Llegas a perderlo. Si ahora lo pienso, claro, es todo complicado. Éramos muchos, demasiados. Algunos no pudieron subirse al barco. Había madres con sus bebés. Recuerdo algunas cosas. Hubo un accidente. El motor se estropeó, y la gasolina, mezclada con el agua, me quemó algunas partes del cuerpo, sobre todo por detrás. Yo, como no hablaba español, tenía la idea en un principio de ir a Francia para buscar una oportunidad. Pero al llegar a Tarifa una ambulancia me llevó directamente al Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla. Luego, me llevaron a un centro de menores y, a los 18, empecé a vivir en un piso de la Fundación Don Bosco.

-¿Cómo ha superado tantas adversidades?

-Quiero aprender.

-Su vida parece una película.

-Pero es real.

-Cuántos kilómetros tuvo que recorrer desde su país hasta llegar a la costa de Marruecos.

-No lo sé, no lo sé. Demasiados.

-En Google Maps pone que hay más de 3.000.

-Pues eso. Iba andando, cogiendo coches, tratando de pasar fronteras. Lo más difícil fue cuando llegué a Marruecos. Estuve nueve meses. Allí vivía en un piso con un montón de gente. Lo pasé muy mal. Trabajaba, volvía al piso, y así siempre.

-¿Y sus familiares?

-Se quedaron en Guinea Conakry.

-Deben estar muy orgullosos de lo que ha conseguido

-Gracias. Yo lo que espero es tener un día un trabajo digno. Y así poder devolverle a otra persona todo lo que han hecho y hacen por mí. Me gustaría tener en un futuro un equipo de trabajo, poder dirigirlo, poder hacer cosas buenas.

-¿Cómo es ahora su día a día?

-Por la mañana voy a la Universidad y por la tarde estudio. Hago los ejercicios, leo lo que hemos visto en clase. ¡Ah! Y también estoy preparándome para tener un buen nivel de inglés.

-Recuérdeme el día que le dijeron que iba a ser becado para estudiar en la Universidad Loyola.

-Nunca pensé que todo esto me podía ocurrir a mí. Valoro mucho lo que estoy viviendo. Vivo en un sueño. Tiene mucho prestigio Loyola, y yo estoy con ellos. También hay gente muy buena en el mundo. No puedo desaprovechar esta oportunidad.

-Sé que no lo hará.

-Tengo muchas cosas que hacer. Me gusta el fútbol y mi equipo preferido es el Liverpool.

-Habrá que ir un día a Anfield, ¿no?

-Ojalá.

Davinia Belloso «Quiero volver a mi barrio como profesora del colegio en el que estudié»

Davinia estudia el Grado de Primaria Bilingüe J. P.

Quiere ser profesora. Y volver así al colegio Fray Bartolomé de las Casas, en el Polígono Sur. «Hay quien me dice que no tiene sentido volver. Pero a mí me encantaría hacerlo como profesora. Quiero ayudar como a mí me ayudaron, poder servir un poco a los alumnos que más dificultades tienen», explica Davinia Belloso, alumna del Grado en Educación Primaria Bilingüe en Loyola, y becada por la Fundación Alalá y la propia Universidad: «También me gustaría poder trabajar con niños con necesidades especiales. Que esté aquí, formándome, no significa que me vaya a olvidar de mi colegio», reitera.

Davinia recuerda que la mayoría de sus compañeras en el colegio terminaban dejando los estudios: «Era algo normal. Incluso, algunas ya eran madres con catorce o quince años. Otras se casaban pronto. Yo siempre quise estudiar. Me da mucha alegría ver a mi familia contenta y orgullosa de mí. La clave para mí, en los estudios, es adelantarme, tratar de llevar todo muy organizado. No espero al final para estudiar. Cada día hago lo que puedo y eso lo noto después. No sabía que me iban a dar la beca. De hecho, sinceramente, llegué a pensar que era imposible. El día que me lo dijeron... Imagínese. Quiero aprovechar esta oportunidad» .

David Lozano «Me gustaría poner mi granito de arena y ayudar a crear un mundo más justo»

David Lozano comenzó con las clases a principios de septiembre J. P.

Aúna todo lo bueno. Lo dicen sus compañeros: es alegre y responsable. Se llama David Lozano y puede presumir (aunque no lo hace) de haber terminado el Bachillerato con una media de un 10. Ahora estudia el Doble Grado en Derecho y Criminología, y, al igual que sus compañeros Salifou y Davinia, ha sido becado por la Fundación Alalá y la Universidad Loyola.

Del Polígono Sur para el mundo: «Me gustaría ayudar a cambiar algunas cosas. Una persona sola no podrá hacerlo, pero sí podrá poner su granito de arena. Me gustaría poder luchar por crear un mundo más justo, potenciar la igualdad de oportunidades, contra todo tipo de injusticias», relata mientras recalca que es para él la constancia la clave de casi todo: «Es luchar por un objetivo. Ahí, la motivación es importante para organizarlo todo y no rendirte nunca. El problema del Polígono Sur son sus propias circunstancias. Lo más fácil es pensar, sea por el problema que sea, que los hay, que lo mejor es dejar de formarte. La mayoría te incita a hacerlo. Para mí es un orgullo ver a mis padres y a mis abuelos felices por ver cómo voy dando pasitos. Somos una familia de clase trabajadora. Y quiero aprovechar la oportunidad que tengo por delante».