Llamamiento de las Hermanas de la Cruz a los compradores de su lotería de Navidad en Sevilla para devolverles el dinero

Las Hermanas de la Cruz hacen un llamamiento a los compradores de las participaciones de su tradicional lotería para el sorteo del próximo 22 de diciembre. Por problemas ajenos a las religiosas y al AMPA Madre María de la Purísima, del colegio Ángela Guerrero, ... los talonarios del 1 al 1.800 del número 29.325 quedan anulados. A aquellos que hayan adquirido una de las participaciones por valor de dos euros se les devolverá el importe.

Como han expresado desde el centro educativo en una nota de prensa difundida mediante las redes sociales, el problema está en que cuando se ha procedido a la retirada de los décimos correspondientes a ese número, previamente reservados y apartados, la administración ya los había vendido por error. De esta forma, los décimos disponibles para venta con ese número no son suficientes para las participaciones emitidas. «Rogamos que aquellas personas que hayan comprado alguna participación se ponga en contacto con la persona que se la haya vendido o con el establecimiento en el que lo hayan comprado para que le devuelvan el dinero y entregar las participaciones ya que no tendrán ninguna validez en dicho sorteo. Perdonen las molestias y le agradecemos su colaboración«, trasladan desde el AMPA a este periódico.

Los afectados deberán de presentar las participaciones de manera física para efectuar a la devolución del importe y proceder a su destrucción en el establecimiento que se han comprado, o bien en el colegio Ángela Guerrero, en la calle Doña María Coronel número 13, en horario de 10,30 horas a 16,30 horas.

Los hechos han sido comunicados a la Policía Nacional para constatar que las participaciones no tendrán validez en caso de ser premiadas en el sorteo del 22 de diciembre.