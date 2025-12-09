Suscríbete a
Real Murcia CF - Real Betis y Deportivo Alavés - Sevilla FC, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey
Última hora
El Supremo condena al fiscal general del Estado por el correo sobre el novio de Ayuso y la nota de prensa

Llamamiento de las Hermanas de la Cruz a los compradores de su lotería de Navidad en Sevilla para devolverles el dinero

Un problema ajeno a las religiosas ha hecho que las participaciones emitidas por el AMPA del colegio Ángela Guerrero queden anuladas

Estas son las administraciones donde más toca la Lotería de Navidad en Andalucía

Entrada del colegio Ángela Guerrero en el número 13 de la calle Doña María Coronel
Entrada del colegio Ángela Guerrero en el número 13 de la calle Doña María Coronel google
Cristina Rubio

Cristina Rubio

Las Hermanas de la Cruz hacen un llamamiento a los compradores de las participaciones de su tradicional lotería para el sorteo del próximo 22 de diciembre. Por problemas ajenos a las religiosas y al AMPA Madre María de la Purísima, del colegio Ángela Guerrero, ... los talonarios del 1 al 1.800 del número 29.325 quedan anulados. A aquellos que hayan adquirido una de las participaciones por valor de dos euros se les devolverá el importe.

