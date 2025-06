El Litri en el Congreso Iberoamericano: «Como en el mundo empresarial lo más importante al torear es anticiparse»

La última ponencia de la jornada de este martes del VII Congreso Iberoamericano Ceapi ha contado con la participación de los toreros Miguel Baeza 'El litri' y Eduardo Dávila Miura, donde moderados por Adolfo Suárez Iliana han compartido con empresarios y asistentes lecciones que aprendieron en el ruedo y que pueden aplicarse a la toma de decisiones de riesgo.

Como explicaba el moderador de este encuentro «el torero ha aceptado la muerte antes de salir, pero al salir delante del público no es sólo su vida lo que se juega sino su honor, su prestigio...», son esos factores los que el torero necesita superar mediante valor y técnica. Miguel Baeza ha profundizado en ese aspecto añadiendo que «los miedos se superan teniendo claro lo que quieres hacer y las dudas siempre están; si estás convencido y quieres conseguir algo se superan«. Por su parte Eduardo Dávila Miura se ha añadido que el miedo »físico« al toro es algo que el torero asume, algo que no sucede con el triunfo que es »lo que cuesta manejar«. »Por la mañana piensas que no eres capaz de ponerte el traje e ir a la plaza. Es un proceso de transformación que cualquier profesional es capaz de hacerlo día a día« ha explicado el torero y empresario, quien apuntaba que aunque a ojos del espectador lo difícil puede ser demostrar firmeza en el paseíllo, lo verdaderamente complicado es ser capaz de hacerlo.

Uno de los principales puntos que se pueden aplicar a la empresa y al toreo que ha subrayado esta ponencia ha sido la anticipación y la escasez de tiempo para resolver un problema. En ese sentido, El litri se ha referido a la labor de análisis que un torero debe hacer en los 12 minutos que dura la lidia de un toro. «Como en el mundo empresarial, lo más importante al torear es anticiparse», ha apuntado el quinto de la saga familiar de toreros.

La confianza en uno mismo o la incertidumbre son otros de los aspectos que, como en cualquier ámbito profesional, el torero tiene que afrontar. «No sabemos ni cómo está la competencia -los otros toreros del cartel-, el toro, el público... todo pasa a segundo plano cuando estás bien y te convences de que puedes», ha declarado Dávila Miura. No obstante, también ha recordado que «el cliente tiene la razón» y aunque se crea que se está haciendo buena faena el público es el «termómetro» de si se está haciendo un buen trabajo. «Puedes ser muy buen torero y no llenar la plaza; igual que se puede tener buen producto pero no venderlo» ha añadido.

En cuanto al momento en el que saber cuándo abandonar, Eduardo Dávila Miura ha señalado que la hora llega «cuando el espíritu de arriesgar lo pierdes; al igual que pasa en los negocios«.

