Lipasam contará con 150 millones en 2026, el presupuesto más alto de su historia

Hace justo un mes, el gobierno de José Luis Sanz presentaba el detalle de sus presupuestos municipales para 2026, los terceros que pintaba el ejecutivo popular durante el actual mandato. Las cuentas alcanzan un montante global de 1.370 millones de euros, lo que ... las convierten en las más amplias de la historia reciente del Ayuntamiento hispalense. Eso sí, no se trata del único récord que recogen las partidas para este próximo ejercicio, puesto que también incorporan una cantidad hasta ahora inalcanzable para la empresa municipal de limpieza. En concreto, y según los ajustes realizados por la Delegación de Hacienda, Lipasam va a contar con 150 millones de euros a su disposición para el próximo año.

Esta mejora de la financiación era una de las reclamaciones más repetidas por el alcalde José Luis Sanz, que ha defendido que el incremento de los recursos disponibles era clave para que los sevillanos comenzaran a notar una mejora evidente de la limpieza en las calles. De hecho, en casi todas sus intervenciones, el regidor hispalense ha defendido que era cierto que la ciudad estaba ahora menos sucia que en la anterior etapa socialista, pero que los resultados todavía no se acercaban al objetivo que se había marcado tras su llegada a la Alcaldía. Ahora, elevando el presupuesto de Lipasam a los 150 millones de euros, considera que con más inversión, más plantilla y más maquinaria será posible que se perciba este cambio en la ciudad.

La situación financiera de Lipasam no es nueva. De hecho, una de sus losas más importantes es que tres de cada cuatro euros que se le presupuestan cada año van destinados a pagar las nóminas de sus trabajadores, por lo que el margen de actuación para nuevas inversiones es prácticamente mínimo. También se ha quejado Sanz de una «infrafinanciación», ya que el último año que el PSOE estuvo al frente del Ayuntamiento de Sevilla, en 2023, la partida total para la empresa municipal de limpieza era de sólo 108 millones de euros. Es decir, exactamente la misma que reservó el alcalde popular Juan Ignacio Zoido en 2014, a pesar de los cambios que se han producido en la ciudad y de la ampliación de las zonas en las que hay que trabajar. Ya en las cuentas de 2025, el actual gobierno municipal aplicó una mejora evidente de la partida y la aumentó a 140 millones de euros.

En la defensa de esta importante inversión, el alcalde siempre ha utilizado la comparativa con lo que ocurre en otra gran capital andaluza como es el caso de Málaga. En este sentido, ha aclarado que la ciudad de la Costal del Sol, «cuyo término municipal es más pequeño que el nuestro y tiene hasta 200.000 habitantes menos, cuenta con un presupuesto que es superior al de Sevilla». De hecho, advirtió en su momento que, «mientras que aquí nos gastamos 170 euros por habitante en limpieza, en Málaga se gastan 202 por habitante. O sea que todavía con el esfuerzo que estamos haciendo, es una empresa que tiene un déficit de financiación importante». Otras ciudades similares a la capital hispalense, en vista de las necesidades acuciantes en esta materia, han optado por la externalización del servicio, algo que ha ocurrido por ejemplo en Bilbao, Zaragoza o Valencia.