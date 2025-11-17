Suscríbete a
Lipasam contará con 150 millones en 2026, el presupuesto más alto de su historia

El alcalde consigna una cifra sin precedentes en las cuentas para que los sevillanos perciban una mejora sustancial de la limpieza en las calles

Un trabajador de Lipasam en el recinto de la Feria de Sevilla durante la edición de 2025
Un trabajador de Lipasam en el recinto de la Feria de Sevilla durante la edición de 2025 RAÚL DOBLADO
Mario Daza

Mario Daza

Hace justo un mes, el gobierno de José Luis Sanz presentaba el detalle de sus presupuestos municipales para 2026, los terceros que pintaba el ejecutivo popular durante el actual mandato. Las cuentas alcanzan un montante global de 1.370 millones de euros, lo que ... las convierten en las más amplias de la historia reciente del Ayuntamiento hispalense. Eso sí, no se trata del único récord que recogen las partidas para este próximo ejercicio, puesto que también incorporan una cantidad hasta ahora inalcanzable para la empresa municipal de limpieza. En concreto, y según los ajustes realizados por la Delegación de Hacienda, Lipasam va a contar con 150 millones de euros a su disposición para el próximo año.

