Lipasam ya aplica su nuevo modelo operativo en los dos distritos más grandes de Sevilla

Los parques Norte y Este se han reforzado con casi un centenar de trabajadores y se garantiza el baldeo con agua de las calles al menos una vez por semana

Laopiniónde Adriano: «Ojos en la calle»

Lipasam contará con 150 millones en 2026, el presupuesto más alto de su historia

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto a varios trabajadores de Lipasam
Mario Daza

Mario Daza

Uno de los primeros compromisos que adquirió el popular José Luis Sanz tras su llegada a la Alcaldía de Sevilla fue conseguir una mejora sustancial de la limpieza en la ciudad. Esa bandera, que le había acompañado también durante la campaña electoral, se ha ... transformado con el paso del tiempo en una de las grandes obsesiones del regidor hispalense. Esta preocupación se ha puesto en evidencia con el impulso de actuaciones concretas que han ido desde el aumento de la plantilla de Lipasam hasta la renovación de parte de la maquinaria obsoleta, pasando por los nuevos modelos de contenedores y papeleras que han empezado a instalarse. Pero el primer edil ha reconocido públicamente que, más de dos años después del cambio de gobierno, sigue sin estar satisfecho con el resultado, que «sigue siendo mejorable». Por ello, desde el pasado mes de mayo viene impulsando la puesta en marcha de un nueva organización de los trabajadores para lograr una mayor eficacia.

