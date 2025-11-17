Lipasam ya aplica su nuevo modelo operativo en los dos distritos más grandes de Sevilla

Uno de los primeros compromisos que adquirió el popular José Luis Sanz tras su llegada a la Alcaldía de Sevilla fue conseguir una mejora sustancial de la limpieza en la ciudad. Esa bandera, que le había acompañado también durante la campaña electoral, se ha ... transformado con el paso del tiempo en una de las grandes obsesiones del regidor hispalense. Esta preocupación se ha puesto en evidencia con el impulso de actuaciones concretas que han ido desde el aumento de la plantilla de Lipasam hasta la renovación de parte de la maquinaria obsoleta, pasando por los nuevos modelos de contenedores y papeleras que han empezado a instalarse. Pero el primer edil ha reconocido públicamente que, más de dos años después del cambio de gobierno, sigue sin estar satisfecho con el resultado, que «sigue siendo mejorable». Por ello, desde el pasado mes de mayo viene impulsando la puesta en marcha de un nueva organización de los trabajadores para lograr una mayor eficacia.

Lipasam estrenó este pasado 26 de mayo un nuevo modelo operativo cuya primera experiencia se ha desarrollado en el Parque Norte, que es el que da cobertura a los distritos Macarena y Norte y que ofrece su servicio a entre 140.000 y 150.000 sevillanos. Una estrategia que incluye una reordenación de la plantilla de trabajadores, un aumento del personal disponible, el uso de nueva maquinaria, el baldeo de las calles y un reajuste de los horarios para llegar a más zonas y mejorar la frecuencia y el resultado de la limpieza. Una propuesta que a día de hoy sigue en fase de pruebas, en la que se siguen aplicando mejoras puntuales para ajustar el servicio, y que desde el pasado 1 de octubre se ha extendido también al Parque Este, que incorpora a todos los barrios del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca con casi 110.000 habitantes. En suma, el gobierno de José Luis Sanz tiene a día de hoy en marcha este nuevo sistema de gestión en los dos distritos más grandes, abarcando a casi un tercio del total de vecinos empadronados en la capital hispalense.

El nuevo modelo parte de una premisa: más limpieza, más recursos y mayor eficiencia. En el caso del Parque Norte, donde la operativa está mucho más rodada, cada día a las 6.30 horas de la mañana se pone en marcha el equipo de capataces junto a su personal asignado. Su trabajo se reparte por cuatro áreas diferenciadas. Una primera, que abarca desde el Polígono Norte hasta la Ronda Histórica, pasando por el entorno de la Carretera de Carmona y de la avenida de Miraflores. La segunda incluye Pino Montano, Valdezorras, El Gordillo y Aeropuerto Viejo, mientras que la tercera se extiende desde la avenida Concejal Jiménez Becerril hasta Miraflores. Finalmente, la cuarta y última se encarga de las calles que van desde San Jerónimo hasta la avenida de Juventudes Musicales, incorporando también una cuña que incorpora el espacio desde Los Carteros hasta el Parque Atlántico. En todas ellas, y tras la implantación del nuevo modelo operativo, se garantiza que mínimo una vez por semana se utilice el agua para baldear todas sus calles.

Fuentes de Lipasam reconocen a ABC de Sevilla que, antes de que se pusiera en marcha este nuevo servicio, había un déficit importante de trabajadores y que los que estaban lo hacían en una situación «precaria». Desde el pasado mes de mayo, el Parque Norte cuenta con unos 40 empleados fijos nuevos, lo que ha permitido mejorar el rendimiento y el número de zonas en las que se actúa. Además, también se ha llevado a cabo una renovación de parte de la maquinaria que se utiliza para la recogida de residuos o la limpieza de las calles, que en términos generales han pasado de las 53 de las que disponían con anterioridad a las 65 que se utilizan actualmente. Una apuesta a la que desde el 1 de octubre se sumó la incorporación del servicio de inspección en las instalaciones del Parque Norte, ya que antes realizaban su trabajo en el Parque de Los Príncipes y esa distancia dificultaba la coordinación.

El alcalde José Luis Sanz, durante una ruta en el Distrito Norte, aseguró que a Lipasam «le faltaban ojos en las calles», de modo que «vieran lo mismo que veo yo o muchos sevillanos». En esta radiografía, el primer edil explicó que, en sus visitas habituales al mercado de Pino Montano, «noto que es de los sitios donde casi no se me queja nadie de la limpieza», aunque insistió en que el margen de mejora sigue siendo importante y que uno de los aspectos que se deben resolver de cara al 2026 es la «infrafinanciación» que tiene la empresa, puesto que cuenta con el mismo presupuesto que tenía en el año 2008. Con todo, y a pesar de que en el Ayuntamiento aseguran que el nuevo modelo operativo está todavía en fase de pruebas y sometido a continuos ajustes, la iniciativa se ha extendido también al Parque Este. Desde octubre, en los barrios del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca ya se aplica este sistema y se han incorporado más de 50 nuevos trabajadores a su plantilla.

Los peones de barrio

Otra de las grandes novedades de este nuevo modelo operativo de Lipasam ha sido la creación de la figura de los peones de barrio. Se trata de un perfil de empleado que se dedica a limpiar las calles de las zonas comerciales de estos barrios. Además, los responsables de cada uno de los equipos intentan que las personas destinadas a esta tarea sean siempre las mismas, de modo que se cree un vínculo entre el operario y los vecinos. Es decir, alguien que les resulte reconocible. A ello se han sumado también otras actuaciones como la renovación del modelo de papeleras, que ahora incorporan una bolsa de basura para evitar que la parte inferior se ensucie y provoque la proliferación de malos olores. Además, se han modificado los contenedores, que cuentan con un diseño más accesible para todas las personas.

Entre las medidas que se han intensificado con este sistema se encuentra el barrido con agua. Así, Lipasam utiliza ahora una baldeadora de alta presión que lleva detrás una barredora recogiendo lo que va sacando el agua. Entre sus beneficios está que al hacer uso del agua se queda mucho más limpio que cuando se hace de manera manual, aumentado también la rapidez y, por tanto, abarcando un sector más amplio durante una jornada de trabajo. Además, se utiliza el agua a presión para la limpieza de los contenedores y de todo su entorno y se retiran mejor los excrementos de perro. Este nuevo modelo operativo hace hincapié también en el uso de las sopladoras para eliminar la basura de debajo de los coches, que luego es retirada con una barredora. Finalmente, y en el caso de las sopladoras, se han sustituido las térmicas por eléctricas, reduciendo considerablemente el ruido provocado.