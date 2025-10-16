La línea 3 Sur del Metro de Sevilla tendrá 12 paradas y una demanda de más de 16 millones de viajeros

La Junta de Andalucía ha dado un paso definitivo para el desbloqueo de la que será la futura línea 3 Sur del Metro de Sevilla. El equipo de técnicos de la Consejería de Fomento ha culminado el estudio informativo de este tramo del suburbano, ... que en pocos días se someterá a exposición pública durante un mes, optando por una de las 26 alternativas de trazado que se habían incorporado en el mismo. Finalmente, y según el criterio económico, técnico y de plazos, la opción más viable de todas es la que hará posible la unión entre el Prado de San Sebastián y el Hospital de Valme a través de un recorrido de 9,3 kilómetros. Un itinerario que contará con una docena de estaciones y que, en su mayoría, irá soterrado para evitar graves afecciones a la circulación del tráfico en la ciudad.

Ayer, durante la presentación del proyecto, la consejera Rocío Díaz aseguró que esta es «la solución que ha tenido mayor consenso entre los ciudadanos y el Ayuntamiento» y que, además, «es fruto del trabajo conjunto que se ha realizado con varios colectivos». Para llegar a este punto de la tramitación, la Consejería de Fomento partía de un estudio elaborado por el gobierno del PSOE en la Junta que los socialistas guardaron en un cajón en el año 2011 y que, por lo tanto, ha sido necesario actualizar. Una de las grandes mejoras que se han incluido ha sido la ampliación del trazado hasta la Ciudad de la Justicia, Palmas Altas y Bellavista, puesto que el documento original sólo preveía su llegada hasta el barrio Los Bermejales.

El trazado definitivo de la línea 3 Sur del Metro de Sevilla, al que todavía le resta la actualización de todos los proyectos constructivos y la autorización ambiental unificada que, según la consejera, puede tardar «como mínimo unos ocho meses», dará servicio a algunos de los barrios más poblados de la capital hispalense. De hecho, como señaló ayer el alcalde José Luis Sanz, «le va a cambiar la vida a los vecinos Bermejales, Bellavista, Palmas Altas y Jardines de Hércules». Una realidad que provoca que las estimaciones de los técnicos de Fomento ya hablen de que este tramo del suburbano tendrá una demanda anual de más de 16 millones de pasajeros. Esto es, por ponerlo en contexto, la misma cifra de usuarios que tuvo toda la línea 1 del metro entre Dos Hermanas y el Aljarafe durante el año 2019.

PROPUESTA DEFINITIVA DEL TRAMO SUR DE LA LÍNEA 3 Prado de San Sebastián INICIO DEL TRAMO SUR PROPUESTA DEFINITIVA TRAMO NORTE (ya en obras) Plaza de España Avda. de la Borbolla Parque María Luisa Ubicación de las estaciones (habrá 12 en total) Cardenal Bueno Monreal Avda. de la Palmera TRAMOS SUBTERRÁNEOS Estadio Benito Villamarín Avda. de Alemania A-4 TRAMOS ELEVADOS A-4 TRAMOS EN SUPERFICIE Avda. de Jeréz Palmas Altas Cortijo Viejo de Cuarto Río Guadaira Hospital de Valme FINAL DE LA PROPUESTA DEFINITIVA TRAMO SUR Fuente: Junta de Andalucía Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA

Por ahora, ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento de Sevilla quieren hablar de plazos concretos para el comienzo de las obras de construcción de esta línea. El inicio dependerá de muchos factores, pero especialmente de la búsqueda de la financiación necesaria para asumir el presupuesto del proyecto. Las primeras estimaciones hablan de un coste aproximado de 700 millones de euros para el trazado completo, aunque todo va a depender de cómo estén los precios del material cuando llegue el momento. Gran parte de esta cantidad se obtendrá de los fondos europeos y la realidad es que la convocatoria hasta 2027 ya está agotada con las aportaciones realizadas al tramo Norte entre Pino Montano y el Prado. Por lo tanto, habrá que esperar aún para que los trabajos de esta línea Sur arranquen, aunque en Fomento insisten en que no son incompatibles con las fases que se ejecutan ahora.

Seis estaciones soterradas

La línea 3 Sur del Metro de Sevilla partirá desde el Prado de San Sebastián, donde se creará un gran intercambiador que hará posible conectar con la línea 1, con el Metrocentro y varias paradas de Tussam. Desde allí tomará por la avenida de la Borbolla, situando la primera parada entre los cruces de la calles Porvenir y Felipe II. Seguirá por Eritaña para adentrarse así en la avenida de la Palmera, donde tendrá tres estaciones. La primera de todas se situará en la intersección con Cardenal Bueno Monreal, junto a la Clínica de Fátima; la segunda, en los alrededores del Hospital Virgen del Rocío; y la tercera en la glorieta Plus Ultra, frente a la grande de Fondo del Estadio Benito Villamarín. Las dos siguientes paradas también será soterradas, al igual que las anteriores. Estarán en la avenida de Jerez, cerca del barrio de Elcano, y en el Paseo de Europa, en el corazón de Los Bermejales.

El metro saldrá a partir de ahí a la superficie y cruzará la SE-30 a través de un viaducto para desembocar en la parada de la Ciudad de la Justicia. La siguiente, que sería la octava, se encontrará en el barrio de Palmas Altas. A partir de ahí, los técnicos han descartado que cruce los terrenos del Cortijo de Cuarto para no afectar a un entorno BIC. Lo hará por la calle Jardines de la Alhambra, junto al depósito judicial de vehículos. En esta vía sí tendrá una estación que, en un futuro, podría dar servicio al barrio de Quarto en el que trabaja la Diputación. Finalmente, la línea 3 Sur tomará el bulevar de Bellavista en superficie, contando con tres paradas: una al principio, casi en la rotonda de la Venta de Antequera y Jardines de Hércules; otra en el cruce de Alonso Mingo y, la última, en el Hospital de Valme. Sobre la propuesta de Dos Hermanas de extender hasta allí el trazado, la consejera aclaró que «esa petición, como otras que hemos recibido, se estudiará en la redacción del Plan de Transporte Metropolitano de Sevilla».

El «boicot» del PSOE

Durante la presentación del estudio informativo, el alcalde José Luis Sanz quiso defender el trazado seleccionado que, por ejemplo, prescinde de su paso por el futuro barrio de Quarto en el que trabaja la Diputación. «Es más lógico que dé servicio a Jardines de Hércules, que ya está desarrollado, y no a un descampado como el Cortijo de Cuarto», dijo. En este sentido, señaló que «parece que nadie ha avisado al presidente de la Diputación de la complejidad que tiene el desarrollo urbanístico que está proponiendo o de los tiempos que eso tiene». Y, junto a ello, lanzó un mensaje directo al PSOE: «Espero que no boicoteen este proyecto o intenten bloquearlo como ya han hecho con otros trámites urbanísticos».

Unas declaraciones de Sanz que hizo justo después de darle las gracias a la consejera de Fomento por «estar siempre al otro lado del teléfono y siempre sensible con las reivindicaciones de los vecinos de Sevilla». Una actitud que, a su juicio, contrasta con el hecho de que «nadie escucha a esta ciudad cuando reclama la conexión ferroviaria entre el aeropuerto y la estación de Santa Justa, el cierre del anillo del Cercanías o el remate de la SE-40. Ahí nunca hay nadie al otro lado del teléfono».