Suscríbete a
ABC Premium

La línea 3 Sur del Metro de Sevilla tendrá 12 paradas y una demanda de más de 16 millones de viajeros

El estudio informativo elaborado por la Consejería de Fomento define que el trazado unirá el Prado con el Hospital de Valme, que la mitad de las estaciones serán en superficie y un coste de unos 700 millones

La línea 3 Sur del Metro de Sevilla irá soterrada por la avenida de la Palmera

La opinión de Adriano: «Bajo tierra»

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
La consejera de Fomento, Rocío Díaz, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el barrio de Bellavista
La consejera de Fomento, Rocío Díaz, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el barrio de Bellavista ABC
Mario Daza

Mario Daza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Junta de Andalucía ha dado un paso definitivo para el desbloqueo de la que será la futura línea 3 Sur del Metro de Sevilla. El equipo de técnicos de la Consejería de Fomento ha culminado el estudio informativo de este tramo del suburbano, ... que en pocos días se someterá a exposición pública durante un mes, optando por una de las 26 alternativas de trazado que se habían incorporado en el mismo. Finalmente, y según el criterio económico, técnico y de plazos, la opción más viable de todas es la que hará posible la unión entre el Prado de San Sebastián y el Hospital de Valme a través de un recorrido de 9,3 kilómetros. Un itinerario que contará con una docena de estaciones y que, en su mayoría, irá soterrado para evitar graves afecciones a la circulación del tráfico en la ciudad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app