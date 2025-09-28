Limitado hasta Puerta Jerez el tranvía al caer un toldo de la avenida La lluvia y el viento han hecho perder altura a uno de los paños del entoldado

El tranvía de Sevilla ha limitado la tarde de este domingo su funcionamiento hasta la Puerta de Jerez, suspendiendo así su recorrido por la avenida de la Constitución y la Plaza Nueva durante más de una hora.

Según ha informado el Ayuntamiento hispalense, como consecuencia de la lluvia y el viento que castigan esta tarde la ciudad, un paño del entoldado del tramo de la avenida de la Constitución cercano a la Puerta Jerez ha perdido altura.

El sistema de seguridad del entoldado, ante las fuertes rachas de viento, se ha activado destensando una de los cables para evitar el efecto vela. Dado el caso, el tranvía está haciendo su última parada en la Puerta de Jerez.

Bomberos y técnicos se desplazaron hasta la zona, parea solucionar el problema, que quedó resuelto sobre las 21,15 horas, permitiendo reanudar el servicio tranviario en su totalidad.