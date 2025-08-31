De leyenda urbana a psicofonías: El caso del colegio sevillano que movilizó a la policía

En el barrio sevillano de San Pablo, muy cerca de los bloques en el llamado «Barrio E», se encuentra el que fuera uno de los colegios más emblemáticos de la zona: el C.P. San Juan de Ribera, que hoy ya se convertido –desde hace décadas- en el I.E.S. Joaquín Turina.

Lo que pocos saben —y muchos han querido olvidar— es que a finales de los años 70 este colegio fue escenario de uno de los episodios paranormales más insólitos que se han podido vivir en un centro educativo andaluz.

Lo que comenzó como un simple comentario entre estudiantes, acabó convirtiéndose en un fenómeno que atrajo a centenares de personas cada noche, colapsó el entorno del colegio, e incluso movilizó a las fuerzas del orden como la Policía Nacional o la Policía Militar.

A día de hoy, quienes lo vivieron aseguran que aquello fue real. No era una historia contada por los mayores ni una leyenda de las que se cuentan para asustar en voz baja: el profesor fantasma apareció y dio clase a un aula vacía, bajo la luz inexplicable de una escuela cerrada.

Corría el año 1979. La EGB estaba en plena vigencia y el colegio San Juan de Ribera se dividía en dos edificios separados: uno para niños y otro para niñas –las cosas de la época-. Todo discurría con normalidad hasta que algunos vecinos de los bloques próximos comenzaron a notar algo extraño.

«Las luces del colegio de los niños se encendían solas por las noches», cuenta Rosa Domínguez, vecina de entonces. «Primero pensamos que serían las señoras de la limpieza. Pero después supimos que ellas aseguraban haber apagado todo al terminar. No fallaban nunca».

El hecho, en principio trivial, empezó a adquirir otro tono cuando se volvió cotidiano. Cada noche, en las mismas aulas, las luces volvían a brillar. A veces, incluso antes de que cayera la noche por completo.

Fue entonces cuando algunos comenzaron a decir que no era sólo luz lo que se veía desde la calle. «Yo vi una figura sentada en el pupitre del profesor. Era un hombre, se notaba perfectamente por la postura, y parecía que hablaba a una clase vacía», recuerda Juan Carlos Mora, antiguo alumno del centro. «No me lo contó nadie. Lo vi yo. Me quedé paralizado».

Rumores que desatan el miedo y la curiosidad

Los rumores no tardaron en saltar del colegio a las calles del barrio. Alumnos, padres, vecinos y hasta profesores comenzaron a hablar, en voz baja, del «profesor fantasma».

«Un día en clase, uno de mis compañeros le preguntó directamente al maestro si era verdad que había fantasmas en el colegio», relataba Antonio Martín, hoy jubilado, que entonces era estudiante de octavo de EGB. «Don José —así se llamaba el profesor— se puso muy serio. Dijo algo así como: 'No echéis cuenta a esas cosas, son tonterías'. Pero notamos que él también estaba incómodo».

La historia pronto cruzó los muros del colegio y se extendió por todo San Pablo y otros barrios de Sevilla. Se llegó a hablar de un antiguo profesor fallecido, de «Don José» que había vuelto para seguir dando clases. Algunas versiones decían que no estaba solo ya que lo acompañaban un alumno difunto y un pájaro que sobrevolaba el aula.

«Decían que era un petirrojo. No sé de dónde salió eso, pero se decía que el pájaro era el alma del niño. Había muchas historias. El miedo era real», asegura Manuela C.G., quien vivía a escasos metros del colegio.

A mí me fascinaban aquellas historias, estudié en ese centro en esa época y viví en primera persona aquellos días junto a mis amigos Manuel Mateos, Gabriel Gama o Javier Moncayo.

Cientos de personas y la intervención policial

Lo que era una historia de pasillos se convirtió rápidamente en un fenómeno de masas. Cada noche, decenas y luego cientos de personas se congregaban en las inmediaciones del colegio para intentar ver con sus propios ojos lo que se decía que ocurría dentro.

«Una noche llegamos a ser casi 300 personas apoyadas en la valla. Aquello parecía una romería», dice entre risas nerviosas José Luis, quien entonces tenía 14 años. «Pero el ambiente era tenso. Algunos iban con linternas, otros grababan con casetes. Todos buscábamos una prueba».

La situación alcanzó tal magnitud que un día, al atardecer, la Policía Nacional y la Policía Militar hicieron acto de presencia. Entraron en el colegio, inspeccionaron cada aula con linternas y ordenaron despejar la zona. Nunca se hizo pública ninguna explicación oficial.

«Recuerdo que cuando entraron al colegio, las luces seguían encendidas. Pero nadie estaba dentro. No encontraron a nadie. Y aun así, las luces se volvían a encender al día siguiente», afirma un antiguo conserje del centro, que prefiere no dar su nombre.

Con el paso del tiempo, el suceso fue apagándose en la memoria colectiva. Para algunos, no fue más que una historia exagerada por la imaginación juvenil. Para otros, un claro caso de fenómeno paranormal sin explicación.

«Eso no fue ninguna leyenda urbana. Lo vivimos todos, fuimos testigos. Aunque no sepamos qué era exactamente, lo que pasó allí fue real», sentencia uno de los antiguos alumnos.

Incluso se llegó a rumorear que el doctor Fernando Jiménez del Oso –con el que me uniría la amistad años después-, psiquiatra y divulgador de lo paranormal, vendría a Sevilla para investigar el caso. «Eso nunca pasó, pero el simple hecho de que se mencionara su nombre nos hizo pensar que esto era algo serio», comenta Antonio.

Hoy, más de 45 años después, el edificio sigue en pie, reconvertido en instituto. Las aulas ya no son las mismas, y los antiguos pupitres fueron reemplazados hace décadas. Sin embargo, entre quienes vivieron aquellos días como alumnos, vecinos y profesores, queda el recuerdo indeleble de un colegio donde lo imposible pareció suceder.

Algunos afirman que, si pasas por allí en una noche tranquila y te detienes en silencio, puedes ver una tenue luz en el aula del fondo. Otros, simplemente prefieren no mirar.

Porque, como decía Don José, «no echéis cuenta a esas cosas, que son mentira». Pero los que estuvieron allí… aún no están tan seguros.

Más temas:

Sevilla

Misterio