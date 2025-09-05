Una leyenda de la NBA visita Sevilla y se queda alucinado: «Acabo de pasar unos días inolvidables»

James Worthy, el que fuera jugador de los Ángeles Lakers durante doce años en la NBA, ha visitado Sevilla y ha compartido en sus redes sociales su experiencia visitando los principales monumentos y caminando por las calles de la capital. Se ha alojado en el hotel Alfonso XIII y ha compartido imágenes de su habitación, de las escaleras repletas de paneles de azulejos, así como del patio principal del edificio.

Por otro lado, se ha quedado asombrado por la decoración del complejo hotelero creado para la Exposición Iberoamericana de 1929 y de las vistas que ha tenido de los alrededores de la Puerta de Jerez, la avenida de la Constitución y la calle San Fernando. Worthy ha apuntado en un vídeo en el puente de San Telmo que «acabo de pasar unos días inolvidables» con el fondo de la Giralda y la Torre del Oro.

El que fuera alero en los Lakers y ganara el campeonato de la NBA tres veces, ha podido conocer la Catedral, el Alcázar, el Archivo de Indias y ha paseado por los principales barrios del Centro como son el Arenal o el de Santa Cruz y se ha unido a la larga lista de rostros conocidos que ya conocen la ciudad y su patrimonio.

Sobre el Alfonso XIII, se ha referido en una de las publicaciones que es «uno de mis hoteles favoritos: desde la arquitectura hasta los detalles de azulejos y la comida. Ya tengo ganas de volver», por lo que ha demostrado su cariño hacia este establecimiento emblemático de la ciudad.

Worthy también ha visitado el estadio de la Cartuja y se ha puesto la camiseta del Betis tras un acto que ha compartido con Joaquín Sánchez, ex jugador bético, así como Rafael Gordillos, donde Worthy pudo conocer de primera mano al club bético.