La ley de los tribunales de instancia «trae de cabeza» al sector judicial y arroja «resultados mejorables» tras su implantación

La Ley estatal 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia «trae de cabeza» a diferentes agentes del sistema y arroja «resultados mejorables» después de su implantación, al objeto de convertir los más de 3.900 juzgados unipersonales existentes ... en 431 Tribunales de Instancia, con sus correspondientes Oficinas Judiciales, uno en cada partido judicial.

Son algunas de las impresiones de la mesa del I Congreso de la Abogacía de Sevilla, abierto este jueves con la participación de más de 350 profesionales de Derecho; titulada «Seis meses de la entrada en vigor de la Ley 1/2025. Preguntas y respuestas».

Esta sesión ha estado moderada por la abogada Carmen Osete, con la participación de Sofía Manuz Leal, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Sevilla; Celia Belhadj Ben Gómez. magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número tres de Sevilla: y Óscar Romero Agudo; secretario de la Corte de Arbitraje y Mediación de Sevilla.

En la presentación, Estefanía Portillo, diputada de la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Sevilla, señalaba así como esta nueva gran regulación estatal «trae de cabeza» a los agentes del sistema judicial y, tras su primera fase de aplicación, presenta «resultados mejorables».

Sofía Manuz Leal ha desgranado pormenorizadamente las incidencias de esta «reforma sin precedentes» en el caso de los letrados/as de la Administración de Justicia, señalando «problemas de cuellos de botella» y la ausencia de suficientes plazas de magistrados y secretaría para hacer frente a esta gran transformación de la Administración de Justicia. Ha señalado a la abogacía como un sector especialmente «perjudicado» por la problemática derivada de su aplicación, cuyas bondades sólo serán percibidas «a largo plazo», según ha augurado.

La magistrada juez Celia Belhadj Ben Gómez ha seguido esa misma línea, avisando de múltiples aspectos a su entender «confusos» a la hora de poner en práctica diferentes aspectos de la nueva regulación estatal. «Estamos aprendiendo todos a la vez», aseguraba.