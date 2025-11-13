Suscríbete a
Juicio al fiscal general
El Colegio de la Abogacía: «No es normal, y diríamos lo mismo si en vez de 'pareja de' fuera 'esposa de'»

La ley de los tribunales de instancia «trae de cabeza» al sector judicial y arroja «resultados mejorables» tras su implantación

El I Congreso de la Abogacía de Sevilla dedica una mesa de ponencias y coloquio a las incidencias en la aplicación de esta «reforma estatal sin precedentes» en el sistema judicial

Arranca el I Congreso de la Abogacía de Sevilla con los «nuevos retos» del sector, aviso por la Ley de Eficiencia y apoyo a los mutualistas

Conferencia sobre la ley de los tribunales de instancia
Conferencia sobre la ley de los tribunales de instancia ABC
Fernando Barroso Vargas

La Ley estatal 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia «trae de cabeza» a diferentes agentes del sistema y arroja «resultados mejorables» después de su implantación, al objeto de convertir los más de 3.900 juzgados unipersonales existentes ... en 431 Tribunales de Instancia, con sus correspondientes Oficinas Judiciales, uno en cada partido judicial.

