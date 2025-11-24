La Ley del Jurado cumple 30 años en Sevilla con un 95% de condenas y petición de excluir los allanamientos

La sede del Colegio Notarial de Andalucía ha acogido la tarde de este lunes un seminario promovido por la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia en torno al 30 aniversario de la entrada en vigor de la Ley del Tribunal del Jurado Popular, ... que en este periodo ha deparado 425 procedimientos judiciales en la ciudad hispalense, el 95 por ciento de ellos saldados mediante condena.

El evento, conducido por la presidenta de la Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia, María del Amor Albert; ha contado en la mesa con Luis Revilla, Letrado de la Administración de Justicia de la Oficina y Tribunal del Jurado de la Audiencia de Sevilla; la magistrada de la Sección Cuarta de la Audiencia Mercedes Fernández Ordóñez; la fiscal Natividad Plasencia, delegada del Ministerio Público en Sevilla para las materias de Trata de Personas y Extranjería, fiscal de Vigilancia Penitenciaria y responsable del Servicio de Jurados de la Fiscalía Provincial; y la abogada penalista Encarnación Molino Barrero, socia del despacho Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia y académica de número de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia.

Tras la correspondiente presentación de la mano de María del Amor Albert, Luis Revilla, como responsable de la Oficina del Tribunal del Jurado en la Audiencia de Sevilla en los 23 últimos años, detallaba algunos de los datos que arrojan estos 30 años de vigencia de la Ley del Tribunal del Jurado Popular.

Y es que fruto de dicha regulación, durante estos 30 años en la Audiencia hispalense han sido canalizados 425 procedimientos por dicha vía, siendo saldados aproximadamente el 95 por ciento de ellos mediante condena.

Más en concreto, el 51 por ciento de tales 425 procedimientos han sido solucionados mediante acuerdos de conformidad entre las partes, lo que implica el reconocimiento por parte del acusado y por ende su condena; mientras otro cerca del 45 por ciento de casos han sido resueltos mediante veredicto de culpabilidad del encartado y las declaraciones de no culpabilidad rondarían el cinco por ciento; frente a la media nacional, que oscila entre el siete y el ocho por ciento.

Es más habría que remontarse a 2023, según Luis Revilla, para localizar en el plano temporal la última declaración de no culpabilidad en un juicio con jurado popular en la Audiencia de Sevilla. Al punto, Revilla destacaba el peso de las conformidades, rememorando su propia «sugerencia» al Consejo General del Poder Judicial de ampliar el espectro de aplicación de los acuerdos, con motivo del notable atasco de procedimientos por las suspensiones derivadas de la pandemia de Coronavirus Covid-19.

En materia de delitos, aproximadamente el 50 por ciento de estos 425 procedimientos derivó de delitos de homicidio o asesinato, mientras un 20 por ciento de los casos estaban relacionados con allanamientos de morada y un diez por ciento con malversaciones de fondos públicos.

Precisamente en este ámbito, Luis Revilla apostaba por «plantear una reducción» del marco competencial objetivo del procedimiento del tribunal del jurado popular, para que «con el tiempo» los delitos de allanamiento de morada sean apartados de esta metodología, pues dada la naturaleza de estos delitos resulta más factible resolverlos mediante un juicio convencional que tomaría una sola jornada, que dedicar hasta «cinco o seis días» de sesiones necesarias para la celebración de una vista con jurado popular.

La magistrada Mercedes Fernández Ordóñez, de su lado, abordaba este mismo planteamiento, exponiendo que la «revolución» implícita en la Ley 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia, la conocida como «ley Bolaños» por el ministro promotor de la misma, aborda «cómo encajar el delito de allanamiento» pero a la vez suscita «mucho conflicto jurídico» porque permite su tramitación tanto por la vía de las diligencias urgentes, como por la ley del jurado popular.

Mercedes Fernández defendía además el valor de las conformidades en el ámbito penal, porque en casos como los relativos a violencia de género propician que «la víctima sufra menos» al ser simplificado todo el procedimiento y no ser necesaria la escenificación de los hechos en el acto del juicio oral, que supone una nueva «victimización» de estas personas.

Precisamente por eso, avisaba de que a su entender la nueva «ley Bolaños» introduce algunos «escollos» a la consecución de las conformidades en su sentido más amplio; considerando en paralelo que los jurados populares «son más duros» con los acusados que los propios jueces profesionales, lo que le llevaba a defender la «impresionante participación ciudadana» en estos procedimientos.

La fiscal Natividad Plasencia reconocía por su parte que los juicios con jurado popular suponen «un desafío para todos los operadores jurídicos», exponiendo que la Fiscalía General del Estado ha promovido un libro y unas jornadas con motivo de los 30 años de aplicación de la ley en la materia y que la Fiscalía de Sevilla cuenta con un «servicio de apoyo para acompañar» a los fiscales que afrontan juicios con jurado popular, porque no tiene «medios personales» para una especialización en toda regla, según puntualizaba.

Natividad Plasencia abundaba también en su ponencia sobre la necesidad de «modificar el marco competencial para sacar de la ley del jurado popular a los delitos bagatela», entre los que mencionaba el de allanamiento de morada, considerando que la «ley Bolaños» ha «perdido una buena oportunidad» de excluir los allanamientos del tribunal del jurado popular, al permitir su tramitación por juicio rápido pero sin apartar «definitivamente» esta tipología delictiva del procedimiento del jurado.

Por eso, apostaba por una «vuelta de tuerca» que solucione tal extremo, insistiendo en que es «absolutamente necesaria una reforma de la ley del jurado popular» y mostrando «mucha fe» en las personas que afrontan la posición de formar parte de tales jurados.

La letrada Encarnación Molino ahondaba de su lado en el tratamiento a los miembros del jurado popular, porque es importante que durante los juicios, en las intervenciones de los operadores jurídicos, sus miembros «no se aburran y desconecten» del debate ni que los planteamientos elevados a la sala «les suenen a chino». «Hay que tenerlos atentos», manifestaba, defendiendo además el papel de los abogados en estos juicios.

De este modo, y con relación a la fase de informes, abogaba por transmitir «claridad, credibilidad y sinceridad» a los jurados populares, así como concreción porque como cualquier persona, «los jurados también se cansan» ante intervenciones exhaustivas. «La verdad no debe ser muy larga», resumía esta letrada.

Además , defendía la «consolidación» de la Ley del Tribunal del Jurado Popular con el aviso eso sí de que pese a todo, aún cuenta con «detractores que desconfían de ser jugados por jueces no profesionales»; tras lo cual la parte final del seminario estuvo marcada por un debate sobre lo factible o no de aislar por completo a los miembros de los jurados populares durante la celebración de los juicios y de protegerles mediante el pleno anonimato.