Suscríbete a
ABC Premium

La Ley del Jurado cumple 30 años en Sevilla con un 95% de condenas y petición de excluir los allanamientos

La Academia Sevillana de Legislación profundiza en los juicios con jurado popular con un seminario con abundantes reclamaciones de apartar de esta vía los casos de allanamiento, después de que la «ley Bolaños» no aprovechase la «oportunidad»

El jurado declara al 'Yaki' y sus hermanos culpables de matar adrede al Tapón en una «emboscada» a tiros en Torreblanca

Los acusados del crimen pasional de Dos Hermanas admiten el asesinato y ella acepta 18 años de cárcel y él 12

Mercedes Fernández, Luis Revilla, María del Amor Albert, Natividad Plasencia y Encarnación Molino
Mercedes Fernández, Luis Revilla, María del Amor Albert, Natividad Plasencia y Encarnación Molino jUAN fLORES mULERO
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La sede del Colegio Notarial de Andalucía ha acogido la tarde de este lunes un seminario promovido por la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia en torno al 30 aniversario de la entrada en vigor de la Ley del Tribunal del Jurado Popular, ... que en este periodo ha deparado 425 procedimientos judiciales en la ciudad hispalense, el 95 por ciento de ellos saldados mediante condena.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app