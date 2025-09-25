El acuerdo con la Junta de Andalucía para el Canal de la Expo se aprobará sin pasar por el Pleno

El gobierno de José Luis Sanz ha intensificado en estas últimas semanas la tramitación urbanística del proyecto que permitirá la puesta en valor del antiguo del Canal de la Expo. Los técnicos del Ayuntamiento de Sevilla y de la Junta de Andalucía han ... redactado recientemente un nuevo convenio entre las dos administraciones que incluye, entre otros, la cesión al Consistorio hispalense de estos terrenos de más de 40.000 metros cuadrados en los que se pretende cambiar los usos. La intención es que la calificación actual para acoger actividades productivas y servicios avanzados, como es el caso de las empresas tecnológicas que copan en su mayoría las parcelas del Sevilla TechPark, se cambie por la de carácter terciario. O lo que es lo mismo, para posibilitar la instalación en ellos de comercios, oficinas, hoteles y hasta un aparcamiento. Una operación que cuenta con el aval de los empresarios.

Este nuevo documento es el resultado de las modificaciones que han hecho sobre el texto original durante el periodo de alegaciones, en el que se puso de manifiesto algunas carencias importantes en su redacción. Lo cierto es que el interés del alcalde y del Gobierno de andaluz en desbloquear cuanto antes esta operación no es nueva y ya en el mes de junio del pasado año se presentaron los detalles del convenio. Fue en un acto celebrado en el Salón Comedor del Ayuntamiento de Sevilla y que contó con la participación del alcalde José Luis Sanz y de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, actual titular de estos terrenos. Allí se dio a conocer que el proyecto incluía otros usos no necesariamente tecnológicos, además de la cesión de los Jardines del Guadalquivir y dos parcelas en las calle Doña María Coronel y Simón de Pineda de la capital. Todo ello, con una previsión de que el acuerdo se firmara en unos dos meses.

Pero aquellos plazos iniciales que manejaba el gobierno municipal saltaron por los aires cuando el ejecutivo de José Luis Sanz se planteó la necesidad de que el convenio tuviera que pasar por el Pleno para su ratificación por parte de los grupos. En aquellos momentos, la relación del PP con el resto de los partidos no pasaba por su mejor momento y Vox se mantenía en la postura de ser «una oposición con lupa» dedicada a bloquear proyectos y no a facilitar su tramitación. Analizadas las circunstancias, y ante la más que probable opción de que se perdiera la votación plenaria en el Salón Colón, los responsables municipales decidieron parar la tramitación y dedicar sus esfuerzos a corregir las deficiencias observadas en el documento. Luego, a la vuelta del verano, se retomaron las relaciones con los ediles del partido de Abascal, permitiendo así la aprobación de los presupuestos para 2025 y la creación de un clima de colaboración que ha dado luz verde a numerosas iniciativas. Pero para el Canal de la Expo ya era demasiado tarde.

Las negociaciones no han parado desde aquel momento y en Vox ya estaban dispuestos a apoyar el desbloqueo de esta operación urbanística, como han venido deslizando en varias ocasiones. Sin embargo, y una vez redactado el nuevo convenio con la Junta, el gobierno de José Luis Sanz se ha encontrado con un aliado inesperado en materia legislativa para poder hacer efectivo el pacto entre administraciones. Un informe elaborado por la responsable del Servicio de Gestión y Convenios de la Gerencia de Urbanismo señala que el del Canal de la Expo es un convenio de planeamiento, que son aquellos que buscan facilitar el desarrollo de un plan urbanístico futuro o en proceso de modificación, y que es la Junta de Gobierno del Ayuntamiento la que tiene la potestad para su aprobación sin necesidad de que el documento se someta al refrendo del resto de grupo de la oposición en un Pleno. Es decir, que es el propio ejecutivo municipal el que puede desbloquear la firma del mismo.

El precedente del País Vasco

Todo parte de un precedente relacionado con la firma de un acuerdo entre administraciones con un contenido muy similar al del Canal de la Expo, que sentaría jurisprudencia al respecto. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 15 de mayo de 2019 advierte de que la competencia para la aprobación de los convenios urbanísticos de planeamiento en los municipios de gran población, como es el caso de Sevilla,es de la Junta de Gobierno Local. Y lo hace basándose en e hecho de que la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de Medidas de Modernización del Gobierno Local no modificó el artículo 123 I) de la Ley de Bases del Régimen Local. El informe concluye que la Ley de Grandes Ciudades, que es como se conoce esta normativa, no atribuye al Pleno esta responsabilidad y que «es obvio que si el legislador hubiera querido modificar ese artículo, lo hubiera hecho». Por tanto, señala que ese puede ser el procedimiento a aplicar para su ratificación.

Además, en el mismo documento se apuesta por volver a llevar a cabo una fase de exposición pública del contenido del convenio, argumentado para ello «las modificaciones introducidas en el texto» que ya fue sometido a ese mismo trámite en su día. Esto es algo que el Ayuntamiento de Sevilla va a llevar a cabo en los próximos días, permitiendo que los interesados puedan acceder a su contenido y, llegado el caso, presentar las alegaciones que se consideren oportunas. Entre los cambios incorporados al acuerdo, que ya fueron adelantados esta misma semana por ABC de Sevilla, se incorpora un plazo máximo de dos años para que la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos presente el Plan de Reforma Interior con el que se iniciará la tramitación, aunque fuentes municipales confirman que ese tiempo no se agotará y que la operación quedará resuelta en el menor tiempo posible.