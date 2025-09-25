Suscríbete a
El acuerdo con la Junta de Andalucía para el Canal de la Expo se aprobará sin pasar por el Pleno

Un informe de Urbanismo recoge una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que avala su refrendo por la Junta de Gobierno

La Ley de Grandes Ciudades es la que da poderes a los ayuntamientos de los municipios más poblados para agilizar estos convenios de planeamiento

Los porqués del auditorio Rocío Jurado

El nuevo convenio para el Canal de la Expo en la Cartuja incluye un aparcamiento subterráneo

El Canal de la Expo en la Avenida de los Descubrimientos de la Cartuja RAÚL DOBLADO
Mario Daza

El gobierno de José Luis Sanz ha intensificado en estas últimas semanas la tramitación urbanística del proyecto que permitirá la puesta en valor del antiguo del Canal de la Expo. Los técnicos del Ayuntamiento de Sevilla y de la Junta de Andalucía han ... redactado recientemente un nuevo convenio entre las dos administraciones que incluye, entre otros, la cesión al Consistorio hispalense de estos terrenos de más de 40.000 metros cuadrados en los que se pretende cambiar los usos. La intención es que la calificación actual para acoger actividades productivas y servicios avanzados, como es el caso de las empresas tecnológicas que copan en su mayoría las parcelas del Sevilla TechPark, se cambie por la de carácter terciario. O lo que es lo mismo, para posibilitar la instalación en ellos de comercios, oficinas, hoteles y hasta un aparcamiento. Una operación que cuenta con el aval de los empresarios.

