Lengua, el examen que obsesiona a los alumnos de Selectividad en Sevilla

Un total de 11.265 estudiantes comienzan este martes las Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad (PAU) en Sevilla, exámenes que terminarán de configurar sus expedientes académicos de cara a acceder a las distintas titulaciones universitarias que se ofertan. Así los días 3, 4 y 5 de junio, en horario de 8.30 a 15.00, los nervios se harán notar en las 25 sedes disponibles para realizar la Selectividad en la provincia, que este año han incorporado la de la ETS de Ingeniería Agronómica y el IES Lauretum de Espartinas. El primer día será el turno de las asignaturas troncales para todos, Lengua Castellana y Literatura, Historia de España y de la Filosofía, y Lengua Extranjera.

La Selectividad de 2025 en Andalucía cuenta con novedades respecto a la última convocatoria. Así, en la Prueba de Acceso, el estudiante elegirá como cuarta asignatura objeto de examen una materia de modalidad obligatoria de segundo de bachillerato que será de la modalidad y vía cursada. Además, este año se estrena un modelo de examen que pasa por un único formulario, dejando atrás ya la opción de elegir entre el A y el B, como en ediciones anteriores. De esta manera, se pretende evaluar más las competencias del alumno y la capacidad de razonamiento y desarrollo, más que la simple capacidad de memorizar.

El examen más temido

Tras dos cursos de Bachillerato, los alumnos que acuden a este examen llegan con los nervios habituales de la cita pero, sobre todo, con un temor extendido: la prueba de Lengua Castellana y Literatura. En eso coinciden la mayoría de academias que se dedican a trabajar con os alumnos de cara a la PAU consultadas por este periódico. «La gran mayoría tiene miedo de lengua. Es la que más pánico les causa, al menos en los que han acudido a nuestro centro. ¿El motivo? Yo creo que es una mezcla porque con el cambio del examen en el que ya no pueden elegir opciones, pues van más temerosos; aunque también hay otros casos en los que las deficiencias que han tenido durante el curso por una baja de un profesor cuyo sustituto no llegó a tiempo le ha preocupado», señala Laura Díaz, de la Academia Supra. Coincide en la valoración Carmen Ariza, de Claustro, quien señala que «claramente, nuestra mayor demanda es lengua castellana y literatura. Buscan saber cómo es el examen, llegan con muchas lagunas de los centros». Cuestionada por el motivo de estas dudas, Ariza considera que «el lenguaje de la calle, el que suelen usar habitualmente, les queda más lejos que el puramente académico. Entonces la sintaxis les preocupa, se sienten inseguros».

No obstante, hay otra rama en la que se hace especial énfasis en las academias dedicadas a preparar la PAU. «Hay muchos que se centran en las asignaturas biosanitarias, porque son las que más demanda tienen y donde tienen que estar más cerca de la excelencia para poder estudiar lo que quieren», señala Diego Cabrera, con más de veinte años tratando con estudiantes en la Academia Mendez Núñez. Y es que ese es, quizás, el gran temor que resume todo: no llegar a la nota de corte de las carreras que desean estudiar. En este sentido, Cabrera tiene claro que «quien ha sacado durante el curso un seis en una asignatura, raro va a ser que saque un nueve en selectividad. La idea es subir al siete o no bajar del seis». Por ello, todos los consultados tienen un mensaje claro que trasladar a los que desde hoy se examinan en Selectividad: estar tranquilos.

«Sobre todo les digo que tengan tranquilidad, eso y leer muy bien las preguntas. Y que no vayan a tomarse cuatro valerianas a ver si van a hacer el examen dormido o ni siquiera llegar a él», comenta Laura Díaz. También señalan al entorno para favorecer la calma de los jóvenes que se juegan su futuro: «Las familias deben darles paz, que no discutan con ellos estos días y los dejen tranquilos. Lo ideal es que los padres los dejen en el sitio del examen y se marchen para no ponerlos más nerviosos», asegura Carmen Ariza.

Cuestionados por el perfil de alumnos que acude a academias para preparar la PAU, la respuesta es simple: «Hay de todo, desde los que llegan con media de diez y no quieren bajar esa media, hasta los que han sacado bachillerato apurados y buscan poder aprobar también la selectividad».

