Legado Atarazanas

Hoy Sevilla podrá reencontrarse con las Atarazanas. Será sólo por unos días antes de que vuelvan las obras al antiguo astillero para convertirlo en un museo aún por descubrir. Atrás queda la oportunidad fallida de hacer allí el Caixaforum, a pesar de lo cual la Fundación la Caixa mantuvo su compromiso con la ciudad de financiar el proyecto; quedan los recursos conservacionistas, las particularidades de Vázquez Consuegra y la determinación del Gobierno de Juanma Moreno tras una intrincada tramitación por sus antecesores socialistas que pudo ser siempre más fácil si no sometieran todo a sus intereses… Ahora queda que dejen a Sevilla rescatar como suyo este patrimonio histórico del que tanto se ha hablado durante una larga ausencia de treinta años.

Ver comentarios (0) Reportar un error