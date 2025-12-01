Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Cabezuelo gana las elecciones de la Macarena

Y parece que fue ayer... LAS LEGISLATURAS DE LA EXPO

4. Laborioso control parlamentario

«Pellón acabó enviando un mazo de folios con una interminable lista de empresas, pero recortando pudorosamente del margen las cantidades recibidas»

Jacinto Pellón, en una imagen de archivo
Jacinto Pellón, en una imagen de archivo EFE

Andrés Ollero Tassara

El 13 de octubre de 1992 hubo también comparecencia parlamentaria del señor Pellón, al que no resultó superfluo tranquilizar al respecto: «Nosotros no pretendemos descubrir cosas malas, ni trapos sucios, entre otras cosas porque no sabemos si los hay y, por tanto, no tiene ningún ... sentido. Nosotros pretendemos descubrir lo que está oculto, y hay cosas que han sido ocultadas, señor Pellón. Este es el motivo de la comparecencia. Probablemente por falta de práctica en lo que es la gestión de fondos públicos en un sistema parlamentario, se han ocultado cosas sin ningún motivo».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app