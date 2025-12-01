4. Laborioso control parlamentario

El 13 de octubre de 1992 hubo también comparecencia parlamentaria del señor Pellón, al que no resultó superfluo tranquilizar al respecto: «Nosotros no pretendemos descubrir cosas malas, ni trapos sucios, entre otras cosas porque no sabemos si los hay y, por tanto, no tiene ningún ... sentido. Nosotros pretendemos descubrir lo que está oculto, y hay cosas que han sido ocultadas, señor Pellón. Este es el motivo de la comparecencia. Probablemente por falta de práctica en lo que es la gestión de fondos públicos en un sistema parlamentario, se han ocultado cosas sin ningún motivo».

Fue inevitable pasar revista a situaciones poco explicables, que bordearon con frecuencia lo cómico o lo surrealista. Por ejemplo, tras interesarse el grupo popular por emolumentos recibidos por varios contratantes y resistirse Pellón a facilitar tal información, acabó enviando un mazo de folios con una interminable lista de empresas, pero recortando pudorosamente del margen las cantidades recibidas; lo que no dejó de quedar en evidencia.

«Usted ha hecho perder el tiempo, que es dinero, al que ha hecho estas fotocopias, obligándole a tapar partes de la fotocopia, y por aquí asoma impúdicamente la nariz de un dos que no ha quedado suficientemente tapado. Usted ha tapado los números. (…) Para tapar esto hay que hacer las fotocopias una a una, y se tarda muchísimo más y, sobre todo, se defrauda el control parlamentario, que es lo que usted ha hecho. Y eso es grave. ¿Por qué nos oculta usted sus números, señor Pellón? ¿Por qué en una exposición universal no se ha expuesto todo? Se ha expuesto todo menos los números del señor Pellón».

Se hacía obligado el consabido rapapolvo. «Lógicamente, si contrata con el Estado, sabe que las condiciones del contrato tienen que ser conocidas por quien corresponda, que hará luego un uso razonable de esa información, y hasta ahora no hay ni un solo motivo de reproche hacia ningún Diputado de mi Grupo por haber hecho un uso poco razonable de la información recibida. Al negar esos datos, usted hace dos cosas: primero, establece una censura previa, prohibida por la Constitución, según la cual usted es el que va a decidir si yo voy a hacer o no un uso poco razonable de la información que me da. Ni usted ni nadie está autorizado a hacer esa censura previa».

«No, señor Pellón, usted explique aquí las cuestiones y no me invite a ir a ver el archivo. Simplemente no me tape los números. No me invite a ver el archivo. Con que no me tape los números, me conformo. Luego, cuando haya estudiado los números, a lo mejor voy a ver el archivo, pero, para empezar, no me tape los números. Algo tan simple como eso. No se trata de pedir la luna». «No tiene usted que invitar a nadie a ningún sitio. Nosotros invitamos a los papeles a venir aquí. Si ha venido usted, que tiene muchas cosas que hacer, mucho más van a venir los papeles que no tienen nada que hacer, salvo estar cogiendo polvo».

Obviamente, pequé de optimista. Cuando, con motivo de tan curiosa situación, recurrí en amparo al Presidente del Congreso -D. Félix Pons- me llevé un buen chasco. No dudó en afirmar que el reglamento de la cámara no pretende «garantizar un desplazamiento material de documentos originales o de copias de los mismos», sino «facilitar el mejor cumplimiento de la función parlamentaria de los Diputados». Daba por hecho que en «la inmensa mayoría de los casos ese conocimiento se adquiere a través de copia remitida por la Administración, pero en algunos supuestos la naturaleza de la materia a la que se refieren los documentos o el volumen de los datos o información a que se desea tener acceso han hecho preciso que ese conocimiento se obtenga no mediante desplazamiento material de copia de los archivos públicos, sino mediante la puesta a disposición incondicionada de tales archivos y registros».

Eso implicaba dejar en manos del Ejecutivo el juicio sobre qué le interesa, o deja de interesar al diputado -harto de comprobar cómo en comparecencias públicas se evita precisar dato alguno en envíos que tapan parte de los documentos- invitándole a que se fuera de excursión a Sevilla, a los archivos, para comprobar qué les va bien enseñarle y sin tener tiempo -salvo que se otorgue a mí mismo vacaciones parlamentarias- para analizar y estudiar el contenido; asunto imposible de resolver con una mera inspección ocular. Que el amable escrito presidencial estuviera firmado el 28 de diciembre -festividad, como es sabido, de los santos inocentes- no resta gravedad a la situación.