Kiko Rivera manda un contundente mensaje: «Cualquier persona que acceda a mi urbanización será denunciada»

Kiko Rivera vuelve a ser noticia. Después de todo el revuelo mediático que generó su reciente divorcio con Irene Rosales, el DJ vuelve a estar en el ojo del huracán mediático a raíz de un comunicado que ha compartido en sus redes sociales donde denuncia que varias personas de la prensa han intentado entrar en su nueva vivienda.

Tras su divorcio, el hijo de Isabel Pantoja se mudó a una nueva casa ubicada en Bollullos de la Mitación y la prensa, al hacerse eco de la mudanza, no dudó en intentar localizar la vivienda e incluso accedieron a la urbanización donde se encuentra para intentar fotografiarla. Tal ha sido la gravedad de la situación que Kiko Rivera ha tenido que salir al paso a través de un comunicado.

El comunicado de Kiko Rivera

En el comunicado, Kiko Rivera explica que la prensa, incluso, ha estado preguntando a los vecinos de la urbanización sobre cuál era su casa. El músico ha querido pedir perdón a todas las personas que han sufrido algún tipo de molestias y ha lanzado una advertencia para la prensa.

Según ha indicado, «cualquier persona que acceda a esta urbanización privada con la intención de situarse frente a mi domicilio será denunciada». De hecho, como el propio Kiko explica en el comunicado, dos personas ya han sido denunciadas por acceder a la urbanización privada donde reside actualmente el DJ.

Lo considera una intromisión en su intimidad

La nueva vivienda de Kiko Rivera se ha convertido en uno de los grandes objetivos de la prensa en los últimos días. Algunos medios, de hecho, han compartido detalles muy concretos como la ubicación exacta de la casa, el número de metros cuadrados que tiene, información sobre sus estancias e incluso los términos en los que Kiko Rivera la ha comprado.

El hijo de Paquirri ha considerado todas estas informaciones como una grave intromisión en su intimidad y no ha dudado en denunciar a las personas que han intentado acceder a su vivienda, como ha confirmado a través de su comunicado.