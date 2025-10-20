Ken Appledorn, marido de Jorge Cadaval: «No te cases nunca con un andaluz»

El actor y humorista Ken Appledorn, conocido por su simpatía y su vínculo con Andalucía, ha vuelto a conquistar a sus seguidores con un vídeo lleno de humor y cariño dedicado a su marido, Jorge Cadaval.

En el clip, Ken aparece riéndose de algunas ... de las «costumbres andaluzas» que ha adoptado desde que vive en Sevilla junto a su pareja, soltando frases que han arrancado carcajadas en redes sociales.

«No te cases nunca con un andaluz…»

Entre risas, Ken mete a Jorge en el coche y empieza su divertido monólogo sin que el de Los Morancos 'se entere':

«Es mentira que no te cases con un andaluz nunca, que dicen que va a tardar diez minutos… ¡Todavía ni se han duchado! Tardan lo más grande en todo. Además, siempre tiene que estar hablando: habla por los codos con la madre, con los hermanos, con los primos…».

El humorista también bromea sobre el carácter fiestero y pasional del sur de España: «Además de fiestas, de las Semanas Santas, de las ferias…». Una clara diferencia de la cultura americana y de las costumbres de Ken antes de venir a España.

Amor y humor a partes iguales

Lejos de ser una crítica, el vídeo es un homenaje divertido al carácter andaluz y a la vida en pareja con Jorge Cadaval, con quien Ken comparte una relación sólida y muy querida por el público.

Ambos suelen mostrarse muy naturales en redes sociales, combinando humor, espontaneidad y cariño, lo que los ha convertido en una de las parejas más entrañables y auténticas del panorama televisivo.

El vídeo se ha llenado de comentarios celebrando su sentido del humor y la química entre ambos. «¡Así da gusto casarse con un andaluz!» o «Nunca imaginé oír a un extranjero decir «Despeñaperros»», son algunos de los mensajes más repetidos por los usuarios.