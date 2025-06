Kel González, la nota más alta de selectividad en la UPO: «En los recreo me quedaba en la biblioteca»

Recibir las notas de Selectividad supone siempre un momento de emoción para los alumnos. A veces buena y a veces triste. Para Kel González, alumna del IES Camas, ha sido toda una alegría tras saber que gracias a su esfuerzo y disciplina ha logrado obtener un 13'950, la nota más alta en la sede la UPO.

El trabajo de Kel durante el curso ha supuesto un ejercicio de estudio y sacrificio que al final ha acabado dando sus frutos y podrá estudiar la carrera que pretendía: Neurociencia en la Universidad Carlos III de Madrid. Esta disciplina tenía el año pasado una note de corte de 13'182, y según Kel: «me mentalicé de que era un 13'5».

La rutina de estudio durante este último año ha sido algo verdaderamente exigente. Las vacaciones han sido época de estudio para ella, especialmente a partir de Semana Santa cuando cuenta que «me acostaba tarde y me levantaba muy temprano», además, de ahí en adelante cuenta que también elaboró un calendario con la programación de estudio diaria que debía seguir, calendario al que no falló un día. No solo aprovechó las vacaciones de primavera, «me quedaba los recreos en la biblioteca estudiando» cuenta Kel, que también asegura que «no conviene estar 24 horas, siete días a la semana estudiando», por lo que ha intentado salir un día durante el fin de semana.

La rutina de estudio de Kel estaba muy organizada, gracias al calendario que se hizo. Ella se ha esforzado en estar al día con el temario y en hacer simulacros de exámenes. Para ello, cuenta que «primero miraba todo el temario y comparaba fuentes de información», después «hacía apuntes y ejercicios». El tiempo juega una parte importante a la hora de enfrentarse a un examen, y esto es lo que más le costaba a ella: «utilizaba un cronómetro para optimizar el tiempo». También cuenta que «tenía que aprender a seleccionar la información, mi profesora me decía que me auto-exigía mucho. Tachaba muchísimo en rojo». Esta exigencia personal la llevó, en ocasiones, incluso a mirar tarjetas flash con apuntes mientras iba a la biblioteca o descansaba al hacer deporte.

Toda esta rutina ha conseguido que Kel haya superado con creces la nota de corte de la carrera a la que aspiraba. Además, la seguridad del trabajo le ayudó a no tener muchos nervios en los exámenes. De hecho, según ella, «cuando más agobiada estaba era en primero de Bachillerato». Finalmente, este esfuerzo ha tenido un desenlace más que positivo y ahora puede disfrutar de unas más que merecidas vacaciones.

