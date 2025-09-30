Restos de sangre en la puerta del número dos de la calle Tigris, en Sevilla, Este, donde vivía la víctima del último crimen machista

Un juzgado archivó una causa de malos tratos contra el detenido por el crimen de Sevilla Este porque la víctima no denunció El arrestado continúa ingresado en el Macarena tras autolesionarse; el juez le interrogará en el propio hospital cuando esté en condiciones

Un juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sevilla archivó el episodio de malos tratos protagonizado por Julián David G. V., el acusado de matar la madrugada del pasado domingo a su pareja Katherine Y. A. en Sevilla Este, en el año 2024 en El Puerto de Santa María contra la misma víctima, quien decidió no denunciar y, por tanto, la causa se cerró.

Aquellos hechos ocurridos en la localidad gaditana se instruyeron en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla al ser la capital andaluza el lugar de residencia de la víctima. La causa no fue a más por la decisión de Katherine, asesinada el pasado fin de semana, de no seguir adelante con la denuncia por un intento de ahogamiento. Este procedimiento judicial fue el motivo por el que quedó suspendido el expediente de expulsión de Julián David del territorio nacional.

Ayer por la tarde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmaba como presunto asesinato machista el asesinato de la joven Katherine, que tenía 28 años y trabajaba como camarera en un bar de Sevilla Este. En el portal del bloque del número 2 de la calle Tigris su novio, Julián David, de 21 años, la degolló.

El de Katherine, de origen colombiano pero con nacionalidad española, es el segundo asesinato de violencia de género en Sevilla en este año, ambos en el mes septiembre que termina hoy. Es el noveno caso en Andalucía y el número 28 en toda España entre enero y septiembre. El número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 1.323 desde 2003, año en que se empezaron a recopilar estos datos, según precisa el Ministerio.

El presunto autor del crimen, Julián David G. V., de 21 años y nacionalidad colombiana, fue ingresado en el hospital Macarena por las lesiones que él mismo se ocasionó tras degollar a su pareja con un cuchillo. Permanece hospitalizado y custodiado por agentes de la Policía Nacional, que se hizo cargo de la investigación. Fuentes judiciales han precisado a este periódico que en el momento en el que este individuo se encuentre en condiciones físicas, el juez de Violencia sobre la Mujer número 1 de Sevilla, en funciones de guardia cuando ocurrieron los hechos, acudirá al Macarena a tomarle declaración.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, informaba ya tras el crimen de que «no constaba que existieran denuncias previas» de la mujer contra el presunto autor de los hechos, aunque ella sí figuraba en el sistema Viogen «por episodios anteriores de violencia» por parte del joven y que podrían haber sido denunciados por terceros o constatados por las fuerzas policiales. En cualquier caso, no contaba con medidas de protección judicial, según Toscano.

El presidente de la comunidad de propietarios del edificio, Luis Escobar, confirmaba a este periódico que la víctima y el presunto autor del crimen residían juntos y de alquiler en la vivienda del primero A del número 2 de la calle Tigris, quizá con otras personas. Tras una «trifulca», el varón habría acometido con un cuchillo contra la joven, cortándole el cuello.

La Policía Nacional cuenta con imágenes de la cámara de videovigilancia del interior del portal, que mostrarían al mencionado joven entrando y saliendo con el torso desnudo y el cuerpo tatuado. La tarde de este lunes, el encartado aún no había sido puesto a disposición judicial.