La doble fila en los juzgados de Sevilla pone en pie de guerra a los vecinos

El aparcamiento es un problema en muchas zonas de Sevilla. Una información publicada hace apenas una semana en estas mismas páginas revelaba que la capital hispalense es la tercera ciudad de España con más problemas para aparcar, sólo por detrás de Madrid ... y Barcelona, urbes que tienen bastante más habitantes. De problemas para aparcar saben bastante los vecinos del Prado de San Sebastián, concretamente los que viven en el entorno de los juzgados, que están en pie de guerra ante lo que consideran una situación insostenible.

Un grupo de vecinos que tienen sus residencias en las calles próximas a la sede de la Audiencia de Sevilla han levantado una queja formal tanto al propio organismo de justicia como al Ayuntamiento y la Policía Local de la ciudad para que pongan solución al problema de aparcamiento de la calle Manuel Bermudo Barrera, donde cada día decenas de vehículos estacionan en doble fila, impidiendo el tránsito de los coches en la zona para entrar y salir de la misma. Todo en una zona que ya de por sí está delimitada como zona de seguridad de los juzgados que, finalmente, se destina a aparcamientos para funcionarios de justicia que realizan allí su actividad profesional.

La saturación de vehículos en doble fila está provocando situaciones de verdadero peligro que han provocado la reacción de un grupo de vecinos, cansados de vivir esta coyuntura día a día, incluso en días con nula o escasa actividad en los juzgados como los fines de semana o la Semana Santa y los días de Feria de Sevilla. En más de una ocasión no han podido pasar servicios de emergencia, como en el caso de una ambulancia que tuvo que salir por la acera al no poder acceder al destino para atender a un vecino de una residencia cercana. O el caso de los Bomberos de Sevilla, que acudieron a la zona con el vehículo más pequeño de los que disponen, que se usa para calles del centro, y no pudieron dar marcha atrás por la presencia de coches estacionados irregularmente.

Julio del Junco, vecino de la zona, reconoce que viven en un problema constante en la zona, y afirma que «le hemos hecho llegar un aviso al Presidente de la Audiencia para advertir que hemos trasladado denuncia a la Policía Local para que empiece a actuar en la zona. Les avisamos para que puedan actuar antes de que empiecen a caer las multas». Fuentes de la propia Audiencia reconocen el problema y lamentan que el día que pueda ocurrir algo grave, como un incendio, los bomberos no puedan acceder al lugar. Sin embargo, desde el Consejo General del Poder Judicial estiman que poco más pueden hacer en el asunto, por lo que los vecinos pasaron a solicitar un informe a los Bomberos de Sevilla en el que estos reflejaron el grave problema calificando la situación como «inadmisible», por el peligro que implica este taponamiento en la calle.

«En ningún momento hemos actuado con mala fe, ya que hemos avisado con un email a la Audiencia de que la situación está en conocimiento de la Policía Local y que van a empezar a caer multas si este asunto no se soluciona. Nosotros no pedimos que no aparquen allí, sino que no aparquen en doble fila», señala Julio del Junco, que reclaman que no se incumpla la normativa de circulación estacionando vehículos en doble fila por toda la calle. En el Ayuntamiento de Sevilla tienen también conocimiento de este problema. Desde Movilidad del consistorio han trasladado a estos vecinos que no pueden hacer nada más, ya que las señales con claras y no pueden impedir las actitudes incívicas de los que allí estacionan, remitiendo a que la Policía Local realice las pertinentes denuncias cuando acudan a controlar dicha calle.

La concesión de Movilidad

En octubre de 2023 el Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS) reconocía públicamente su agradecimiento al Ayuntamiento de Sevilla, en concreto a su Delegación de Movilidad, por haber accedido a la petición colegial de reservar algunas plazas de estacionamiento al principio de la calle Manuel Bermudo Barrera para los letrados que prestan servicios de guardia. La utilización de estas plazas está supeditada a la acreditación del usuario de las mismas de la condición de abogado o abogada de guardia en el día concreto en que el profesional necesite estacionar su vehículo en la zona en cuestión. Son zonas que también se establecieron delante de los números 29 y 31 de la avenida de la Buhaira; y frente al número 1 de la calle Santa Fe, cerca de la Jefatura Superior de Policía. En el ICAS agradecieron que el consistorio atendiera esta reivindicación por la «importantísima función de servicio no sólo a la Administración de Justicia, sino a la sociedad en su conjunto» que llevan a cabo.

Precisamente estas plazas no son las que se ponen en discusión en la reclamación y las acciones que están llevando a cabo los vecinos de la zona del Prado de San Sebastián, que reconocen que el problema del aparcamiento es endémico de la ciudad, pero sí consideran que se puede hacer mucho más con una calle que se satura de coches en doble fila que propician que los vecinos lleguen incluso a renunciar a circular por la zona para no dañar su carrocería.