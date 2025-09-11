La Junta salda una deuda histórica y Los Bermejales tendrá un instituto con capacidad para 500 alumnos Este centro, que está en proceso de licitación, dispondrá de doce aulas para secundaria y cuatro para bachillerato

El barrio sevillano de Los Bermejales verá al fin saldada una deuda histórica con la educación en esta zona de Sevilla en la que viven tantas familias. La Junta de Andalucía ya dispone de los terrenos y está preparando la licitación del futuro instituto, con capacidad para 500 alumnos, que irá ubicado en este barrio de la capital.

Así lo ha reconocido la Consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, quien ha comentado que «cuando llegamos al Gobierno andaluz encontramos una planificación de las infraestructuras que atendían a unas necesidades que han ido cambiando, porque la dinámica de la población se ha modificado de forma muy importante».

De esta manera, el nuevo IES de Los Bermejales contempla tres líneas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y dos de Bachillerato. El centro contará con doce aulas para Secundaria y cuatro para Bachillerato, con una capacidad total para 500 alumnos.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional prepara ya la licitación del proyecto del nuevo IES Los Bermejales, en Sevilla capital, una vez que ha recibido la cesión de los suelos sobre los que se edificarán las instalaciones del centro educativo.

Actuaciones en Sevilla

Desde la consejería liderada por María del Carmen Castillo señalan que desde el año 2019 se han acometido un total de 173 actuaciones en diferentes centros educativos de la provincia de Sevilla, lo que supone una inversión conjunta de 30,78 millones de euros. Castillo ha destacado algunos casos concretos de las actuaciones realizadas por su departamento, como el nuevo aulario del CEIP Valdés Leal, la ampliación y mejora de espacios para ciclos formativos en el IES Heliópolis y las reformas y mejoras del IES Vicente Aleixandre, el IES Ramón Carande, el IES Pablo Picasso, el IES Nervión y el IES Santa Aurelia, entre otras.

Además, la consejera ha destacado que actualmente están en ejecución en Sevilla capital, ya sea en fase de construcción o en la de contratación, un total de 12 actuaciones, que suman un presupuesto superior a los 1,5 millones de euros.