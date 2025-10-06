La Junta reclama al Ayuntamiento de Sevilla otros 16,5 millones por la explotación del metro

La Junta de Andalucía firmó en 2002 un convenio con los ayuntamientos de Sevilla, Mairena del Aljarafe, San Juan de Aznalfarache y Dos Hermanas que estaba llamado a cofinanciar los costes generados por la explotación de la línea 1 del metro. La intención de ... este acuerdo era la de sufragar entre todas las administraciones implicadas el 25 por ciento del déficit tarifario de forma proporcional a su población, es decir, la diferencia entre el coste real de los viajes y el precio que el viajero abona. Sin embargo, lo firmado en ese momento se convirtió en papel mojado, puesto que desde que empezara a funcionar el suburbano en el año 2009 ninguno de los alcaldes de la capital hispalense -los socialistas Sánchez Monteseirín, Espadas y Muñoz y el popular Zoido- habían abonado la cantidad acordada, acumulando una deuda de más de 133 millones de euros para las arcas municipales.

A finales del pasado año 2024, el gobierno de José Luis Sanz recibió una notificación de la Consejería de Fomento por la que se le reclamaba el pago íntegro de esta cantidad, correspondiente a las liquidaciones del periodo entre 2009 y 2023. Una cantidad que representa casi el 10% del presupuesto del Ayuntamiento y que, en caso de abonarse, supondría una auténtica losa a la hora de ejecutar las inversiones previstas. Para evitar este descuadre de las cuentas, el Consistorio hispalense presentó el pasado enero por la vía de urgencia un recurso contencioso-administrativo contra la orden de la Junta de Andalucía que todavía está siendo estudiado por la Justicia. No obstante, se adoptó una medida cautelar por la que se suspendía el pago, de modo que la deuda no siguiera generando intereses. Ahora, con el primer proceso aún sin resolverse, el alcalde ha recibido un nuevo escrito con el mismo fin.

En concreto, el pasado 16 de septiembre llegó al Ayuntamiento otro nuevo escrito firmado por la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda por el que se reclamaba la liquidación de la deuda generada por la explotación de la línea 1 del metro. En este caso, y haciendo referencia al convenio firmado el 10 de julio de 2002 entre ambas administraciones, se solicitaba el pago de la liquidación correspondiente al ejercicio de 2024, con un importe que superaba los 16,5 millones y que se sumaba a los más de 133 millones que ya habían sido exigidos al Consistorio con anterioridad. Como en aquella ocasión, la idea del gobierno de José Luis Sanz sigue siendo la de eximirse del pago de esta cantidad, por lo que en la Junta de Gobierno del pasado viernes 26 de septiembre se aprobó la presentación de otro nuevo recurso contencioso-administrativo centrado en esta última reclamación, en la confianza de que corra la misma suerte que el primero.

Un informe del secretario

Para presentar este procedimiento, el Ayuntamiento de Sevilla se ha basado en el contenido de un informe redactado por el secretario general del Pleno en el que se esgrimen las motivaciones que fundamentan el recurso. El argumento esencial para sostener esta impugnación reside «en la falta de respuesta de la Consejería de Fomento a las diversas cuestiones jurídicas que ha planteado el Consistorio cada vez que se ha debatido este tema». En concreto, se hace referencia a «la vulneración de los principios de igualdad, cooperación y lealtad institucional que deberían haber regido la relación convencional entre ambas administraciones», así como a «las diferencias de criterio a la hora de calcular las posibles cantidades debidas». Por último, el documento también advierte de que «la exigencia de aplicar la Ley 27/2013, que determinó que el convenio quedara sin efecto, tampoco ha obtenido respuesta» por parte de la Junta de Andalucía.

Esta situación tiene, además, un precedente que debe tenerse en cuenta y que ocurrió en el año 2012. Entonces, el Ayuntamiento recibió una serie de resoluciones de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda por las que se requería el pago de más de 16 millones correspondientes a la explotación de la línea 1 del metro en los años 2009, 2010 y 2011. En aquel momento, el gobierno del popular Juan Ignacio Zoido interpuso un recurso contencioso-administrativo en el que instaba a la improcedencia de esta petición. En noviembre de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló estas liquidaciones «por no ser competente el órgano que las había practicado», aunque no se pronunció sobre el resto de motivos del recurso. Desde entonces, el Consistorio ha manifestado en las distintas reuniones de la comisión de seguimiento de aquel convenio varios argumentos para no abonar esta cantidad, que a día de hoy siguen sin respuesta.

Entre ellos destaca «la necesaria aplicación» de la disposición adicional novena de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que contemplaba un plazo para los convenios sobre ejercicios de competencias y servicios municipales. Aquellos, como en este caso, que llevaran aparejados cualquier tipo de financiación tenían como obligación adaptarse a la nueva normativa, quedando sin efecto si no se modificaba, algo que a criterio del secretario no ha ocurrido. Por otro lado, está el hecho de que la línea 1 del metro es considerada como un transporte metropolitano, ya que presta servicio a los vecinos de varios municipios de la provincia. Partiendo de esta apreciación, se esgrime que la competencia sobre los mismos no es municipal sino «exclusiva» de la Junta, en virtud del traspaso de competencias efectuado en su día por el Estado. Con todo, en el gobierno local esperan que la Justicia le dé la razón y se evite el pago de los más de 150 millones que reclama ahora la Consejería de Fomento.