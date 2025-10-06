Suscríbete a
ABC Premium

La Junta reclama al Ayuntamiento de Sevilla otros 16,5 millones por la explotación del metro

El gobierno de José Luis Sanz presenta un recurso contra la petición de Fomento, sumándose así al que ya registró en enero para evitar el abono de los 133 millones que desde 2009 no pagó ningún alcalde

José Luis Sanz recurre la deuda de 133 millones a la Junta por la explotación de la línea 1 del metro de Sevilla

Pasajeros de la Línea 1 del metro de Sevilla
Pasajeros de la Línea 1 del metro de Sevilla EP
Mario Daza

Mario Daza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Junta de Andalucía firmó en 2002 un convenio con los ayuntamientos de Sevilla, Mairena del Aljarafe, San Juan de Aznalfarache y Dos Hermanas que estaba llamado a cofinanciar los costes generados por la explotación de la línea 1 del metro. La intención de ... este acuerdo era la de sufragar entre todas las administraciones implicadas el 25 por ciento del déficit tarifario de forma proporcional a su población, es decir, la diferencia entre el coste real de los viajes y el precio que el viajero abona. Sin embargo, lo firmado en ese momento se convirtió en papel mojado, puesto que desde que empezara a funcionar el suburbano en el año 2009 ninguno de los alcaldes de la capital hispalense -los socialistas Sánchez Monteseirín, Espadas y Muñoz y el popular Zoido- habían abonado la cantidad acordada, acumulando una deuda de más de 133 millones de euros para las arcas municipales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app