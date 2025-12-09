La Junta de Andalucía da luz verde a la rehabilitación de 80 viviendas del Polígono Sur de Sevilla

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha anunciado este martes la inversión de cerca de un millón de euros (921.339 euros) para la rehabilitación de un edificio de ... 80 viviendas de la barriada Martínez Montañés, en el Polígono Sur de Sevilla.

Según una nota remitida por la Junta, esta intervención forma parte del proyecto social puesto en marcha por el Gobierno andaluz para transformar esta barriada. Este proyecto incluye la construcción de 92 viviendas sociales y obras de mejoras en otras 512, entre otras medidas, con una inversión global que supera los 13 millones de euros.

Las obras que se acaban de licitar consistirán en la rehabilitación de un edificio residencial de 80 viviendas públicas en alquiler del Conjunto dos de Martínez Montañés, compuesto por los bloques número cinco, seis, siete y ocho, situados en la calle Los Gozos y las Sombras y la calle Asociación de Vecinos Esperanza Sur.

La rehabilitación abarca varias mejoras, como la sustitución de las instalaciones de electricidad, fontanería y saneamiento, así como la reparación de elementos constructivos afectados por el paso del tiempo. Para concretar estas intervenciones, se ha llevado a cabo previamente un estudio técnico del estado de las viviendas, muchas de las cuales presentan un estado de deterioro que requiere este tipo de reparaciones y mejoras en cocinas, baños y otras estancias.

Las obras programadas para estas 80 viviendas cuentan con un plazo de ejecución de 18 meses, a contar desde el inicio de los trabajos. Las empresas interesadas en ejecutar esta actuación podrán presentar sus ofertas económicas hasta el 16 de enero.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha indicado que esta actuación supone «un paso adelante para la transformación de Martínez Montañés». «Desde el Gobierno de Juanma Moreno seguiremos trabajando para cumplir los plazos que nos hemos marcado en este proyecto social tan necesario para este enclave de Sevilla», ha asegurado.

Asimismo, Díaz ha subrayado «los beneficios que estas obras reportarán a las familias que viven en este edificio, que a partir de ahora dispondrán de hogares más confortables y en mejores condiciones».