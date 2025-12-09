Suscríbete a
La Junta de Andalucía da luz verde a la rehabilitación de 80 viviendas del Polígono Sur de Sevilla

La inversión será de casi un millón de euros en este edificio de la barriada Martínez Montañés

Edificio de la barriada Martínez Montañés del Polígono Sur
Edificio de la barriada Martínez Montañés del Polígono Sur EP

S. L.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha anunciado este martes la inversión de cerca de un millón de euros (921.339 euros) para la rehabilitación de un edificio de ... 80 viviendas de la barriada Martínez Montañés, en el Polígono Sur de Sevilla.

