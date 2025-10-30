La Junta invertirá casi 250 millones en las infraestructuras de Sevilla

La Junta de Andalucía cuenta con un presupuesto de casi 250 millones de euros en infraestructuras para el 2026 en la provincia de Sevilla. Un cifra que supera en un sólo año a la cantidad que ha destinado el Gobierno de Sánchez desde que ... este llegara a la Moncloa en 2018.

Como ya publicó ABC el Estado ha pagado 240,5 millones de euros en los últimos siete años para grandes proyectos hispalenses ya que de los 4.156,5 millones de euros invertidos el 90% de los pagos han sido aplazados para después de las Elecciones Generales de 2027. Grandes obras como pueden ser el AVE Sevilla - Huelva, las diferentes actuaciones en la SE-40, la ampliación del Museo de Bellas Artes o el tren de Santa Justa al aeropuerto, que pese a haber sido anunciadas no son ejecutadas.

En dos años el Ejecutivo tendrá que haber pagado 152 millones de euros, y a partir de 2027 la inversión alcanza unos 3.760 millones. Se trata de una suma que sólo se asemeja a lo invertido en la ciudad para la celebración de la Expo 92. De esos grandes proyectos que le quedan pendientes en la ciudad a los de Sánchez, el puente del Centenario es el único que tiene que estar rematado en 2027. Contando con los sobrecostes y retrasos solo en este proyecto el Gobierno habrá invertido llegada la fecha de las elecciones más de la mitad del total, 138 millones de euros.

Casi 200 millones de euros para el metro

Del presupuesto total de la Junta para este tipo de actuaciones el proyecto que se llevará el mayor desembolso es la ampliación de la red de metro. Las líneas del suburbano sevillano reciben casi 200 millones de euros de la Junta. Concretamente la Línea 3 Norte recibe 196.731.779 millones de euros, ya que es la única que está actualmente en construcción. La Línea 3 Sur recibe 2.216.416 euros y la línea 2, 383.934 euros, todavía está en fase de estudio de alternativas.

En movilidad en el área metropolitana se invertirán más de 16 millones de euros. En este caso el actuación que contará con mayor financiación será el tranvía de Alcalá de Guadaíra con 9 millones de euros entre los que se incluyen las actuaciones finalización proyecto y el mantenimiento del material rodante. Hace apenas dos semanas la consejera de Fomento, Rocío Díaz, visitó las obras y declaró que estaría listo en el primer semestre de 2026. Será el próximo diciembre cuando se empiece con el montaje de las vías y entrado el nuevo año cuando lleguen los primeros trenes. Por otra parte, la plataforma Bus-VAO entre Sevilla y Salteras se destinan 5, 2 millones de euros y el carril BUS-VAO en la A-8057 recibe una partida de 1,8 millones de euros. Este último se encuentra ya al 70% de ejecución y la Junta tiene previsto que comience a funcionar a principios de 2026.

Una vez se inaugure, por este carril Bus-VAO se prevé que circulen 4.300 vehículos además de los autobuses, por lo que la nueva plataforma reservada para alta ocupación (debe viajar más de una persona en coches o motos) absorberá más de un 20 por ciento del tráfico en esta zona saturada. En cuanto a los autobuses, lo utilizarán siete líneas metropolitanas con servicio en municipios como Mairena del Aljarafe, Almensilla y Palomares del Río, rutas que además serán remodeladas para aprovechar todas las capacidades de carril Bus-VAO; que arranca desde la gran glorieta que distribuye el tráfico junto al acceso principal al parque PISA, principal polo industrial de esta zona del Aljarafe, para discurrir por 3,6 kilómetros hasta conectar con la SE-30, en el puente de Juan Carlos I.

Las carreteras cuentan con un presupuesto de 22,4 millones de euros. De esa cuantía 12,8 millones de euros irán a su mantenimiento y conservación y 5,7 millones de euros a la mejora de la seguridad vial. En esa línea, para vías ciclistas se destinan 1, 7 millones de euros. A las actuaciones de emergencia en carreteras la Junta destina 958.587 euros y al acondicionamiento de la red viaria 1,1 millones de euros. La red viaria andaluza es la segunda en extensión del territorio nacional. A ello se añade que el porcentaje de vías de gran capacidad es elevado, lo que obliga a dedicar más recursos.

Los 9 millones de euros restantes se destinan a otras infraestructuras. El sistema de transporte metropolitano y de tranvía de Sevilla; formado los autobuses Tussam así como los interurbanos, la línea 1 del metro y metrocentro, cuentan con un millón de euros. En las obras de los sistemas ferroviarios del tranvía de Alcalá (C6) se invertirán 4, 6 millones de euros. Mientras que en infraestructuras para la movilidad activa, el equipamiento vial diseñados para facilitar y promover el desplazamiento mediante medios no motorizados, como puede ser caminar o ir en bicicleta, el gasto será de 2,8 millones de euros. Por último la provisión de las infraestructuras TIC del Centro de Control cuenta con un presupuesto de 490.700 euros.