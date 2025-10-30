Suscríbete a
La Junta invertirá casi 250 millones en las infraestructuras de Sevilla

Consigna para 2026 una cantidad mayor a la que ha destinado el Gobierno de Sánchez en estos siete años, ya que los pagos han sido aplazados a después de las Elecciones Generales

El próximo Gobierno de España tendrá que invertir casi 4.000 millones en Sevilla

Las obras de la Línea 3 del metro en la Ronda Urbana Norte
La Junta de Andalucía cuenta con un presupuesto de casi 250 millones de euros en infraestructuras para el 2026 en la provincia de Sevilla. Un cifra que supera en un sólo año a la cantidad que ha destinado el Gobierno de Sánchez desde que ... este llegara a la Moncloa en 2018.

