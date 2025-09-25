Comienza el 27 de octubre el traslado de 25 juzgados de Primera Instancia a la Ciudad de la Justicia de Sevilla

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha informado este jueves de que en el mes de octubre, en concreto el día 27, comenzará el traslado de 25 juzgados de Primera Instancia de Sevilla desde su ubicación actual en Viapol al edificio B del complejo de Palmas Altas, actual Ciudad de la Justicia de Sevilla y otrora sede central de la multinacional tecnológica hispalense Abengoa, donde todas estas unidades judiciales estarán a pleno funcionamiento en noviembre.

José Antonio Nieto ha visitado este jueves el edificio B de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, instalada en el antiguo campus tecnológico de la multinacional Abengoa y que en octubre de 2023 acogía su primer juicio, fruto de la instalación entonces de 13 juzgados de lo Contencioso y cuatro de lo Mercantil en el edificio A del complejo, que además acogió después cuatro juzgados de Primera Instancia hasta sumar un total de 21 órganos judiciales en su interior.

Acompañado del nuevo presidente de la Audiencia de Sevilla, Álvaro Martín; la jueza decana de Sevilla, Reyes Vila; representantes de la Fiscalía y el delegado territorial de la Consejería de Justicia, Javier Millán; el consejero ha destacado que la empresa ACSA finalizó en julio, según lo previsto, las obras iniciadas en marzo con un plazo máximo de ejecución cinco meses y un presupuesto de 1,7 millones de euros, para adecuar el edificio B del complejo de Palmas Altas a su nuevo uso judicial.

La planificación inicial, como ha recordado, pasaba por iniciar ese pasado mes de julio el traslado de los 25 juzgados de Primera Instancia que acogerá este edificio B de la ciudad de la Justicia, pero por mor de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y las «transformaciones» que implica en el sector, según el consejero, «las autoridades judiciales pidieron» por voluntad propia iniciar el traslado «unos meses más tarde» para afrontar mejor todos estos cambios.

Así, el traslado de los 25 juzgados de primera instancia pendientes de desembarcar en el edificio B de la Ciudad de la Justicia comenzará el 27 de octubre a razón de dos juzgados por día, con lo que la mudanza de todos estos órganos judiciales finalizará durante noviembre. Estas unidades judiciales suman unos 380 profesionales, entre jueces, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios.

Tras las quejas de diferentes asociaciones de jueces y fiscales sobre la intervención acometida en el edificio A del complejo de Palmas Altas al considerar que las nuevas dependencias para los órganos judiciales sometidos a mudanza no reunían las condiciones necesarias, para esta otra actuación han sido incluidas las mejoras propuestas por los operadores jurídicos, como la ampliación del tamaño de los despachos, según la Consejería. «Hemos aprendido mucho de ese primer traslado y hemos corregido algunos errores de ese primer paso», ha señalado Nieto.

El consejero ha destacado que sigue vigente el «plazo tope» de 2028 para finalizar la operación diseñada para que el complejo de Palmas Altas acoja por completo órganos judiciales, con el resto de edificios albergando las secciones civiles y penales de la Audiencia Provincial, los juzgados de instrucción y otros órganos civiles, entre otros servicios; con el compromiso de que entonces hayan comenzado ya las obras del futuro nuevo edificio, destinado a acoger el Instituto de Medicina Legal, los juzgados de menores y los servicios de violencia sobre la mujer.