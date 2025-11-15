La Junta habilita dos solares con 500 plazas de aparcamiento para los vecinos afectados por la línea 3 del Metro de Sevilla

El inicio de las obras del tercer tramo de la línea 3 Norte del Metro de Sevilla durante el pasado mes de junio provocó la supresión de más de 306 plazas de aparcamiento en la avenida Doctor Fedriani y en los alrededores ... del Hospital Virgen Macarena. Desde entonces, el Ayuntamiento hispalense y la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía vienen trabajando de la mano para buscar solares municipales vacíos que pudieran servir como alternativa de estacionamiento para los vecinos de la zona y los usuarios y trabajadores del centro hospitalario que se han visto afectados. Ahora, esta propuesta ha empezado a tomar forma y los operarios de la administración andaluza ya trabajan en el adecentamiento de dos grandes parcelas que se pondrán al servicio de los sevillanos a corto plazo. Será, eso sí, un modelo similar al que se implantó en Pino Montano hace algunos meses.

En concreto, y dentro de estas actuaciones compensatorias planteadas por la Consejería de Fomento, el gobierno de José Luis Sanz ha cedido el uso de un solar en la Glorieta de los Ferroviarios del barrio de San Jerónimo para que sea destinado a este fin. Se trata de la mayor bolsa disponible, en la que se habilitarán 455 plazas de aparcamiento que estarán a disposición de los afectados por las obras del tramo 3. Hace algunos días que comenzaron las tareas de adecentamiento del espacio, que hasta el momento se usaba como un estacionamiento irregular por los vecinos de la zona. Los trabajos están consistiendo en el asfaltado y drenaje del terreno, así como en la instalación de alumbrado público y un vallado exterior para regular el acceso.

Paralelamente, la Junta de Andalucía también ha cursado una solicitud al Ayuntamiento de Sevilla para la cesión de otra parcela en el entorno de la Glorieta de San Lázaro. En concreto, se trata de un suelo con dimensiones menores al de la Glorieta de los Ferroviarios, que se ubica entre la avenida Juventudes Musicales y la calle Huerta del Sol, muy cerca de La Bachillera. En el mismo, según las estimaciones de los técnicos, tendrían cabida unas 46 plazas de aparcamientos nuevas. La intención es acometer aquí las mismas obras que ya se han iniciado en San Jerónimo para que la parcela esté al servicio de los vecinos y trabajadores del Hospital Macarena en el menor tiempo posible. Fomento estudia también replicar este modelo en otro terrenos de la avenida de Llanes que también se ha solicitado.

Las Naves de Renfe

Al margen de estas tres parcelas, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó ayer la cesión de otros dos terrenos más a la Consejería de Fomento vinculados a las obras de la línea 3 del Metro. En concreto, se ha autorizado el uso de dos terrenos de 13.000 metros cuadrados que están situados junto a las Naves de Renfe, en la confluencia de las avenidas de San Jerónimo y José Galán Merino, muy próximos a la Glorieta Olímpica. En este caso, la intención de la Junta de Andalucía es que este espacio se use para la instalación de una planta de hormigón y zonas de acopio y almacenamiento necesarias para la ejecución de los trabajos. Además, se ubicarán también un parque de maquinaria, un vivero para trasplantes y las casetas y oficinas para los trabajadores, además del aparcamiento del personal.