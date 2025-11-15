Suscríbete a
La Junta habilita dos solares con 500 plazas de aparcamiento para los vecinos afectados por la línea 3 del Metro de Sevilla

La Consejería de Fomento adecenta una parcela en la Glorieta de los Ferroviarios y otra en la avenida Juventudes Musicales que también darán servicio a usuarios y trabajadores del Hospital Macarena

Las obras de la línea 3 del metro llegan a la SE-20 con la colocación de los pilotes del viaducto

Los operarios de Fomento adecentando la explanada junto a la Glorieta de los Ferroviarios en San Jerónimo
Los operarios de Fomento adecentando la explanada junto a la Glorieta de los Ferroviarios en San Jerónimo ABC
Mario Daza

El inicio de las obras del tercer tramo de la línea 3 Norte del Metro de Sevilla durante el pasado mes de junio provocó la supresión de más de 306 plazas de aparcamiento en la avenida Doctor Fedriani y en los alrededores ... del Hospital Virgen Macarena. Desde entonces, el Ayuntamiento hispalense y la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía vienen trabajando de la mano para buscar solares municipales vacíos que pudieran servir como alternativa de estacionamiento para los vecinos de la zona y los usuarios y trabajadores del centro hospitalario que se han visto afectados. Ahora, esta propuesta ha empezado a tomar forma y los operarios de la administración andaluza ya trabajan en el adecentamiento de dos grandes parcelas que se pondrán al servicio de los sevillanos a corto plazo. Será, eso sí, un modelo similar al que se implantó en Pino Montano hace algunos meses.

