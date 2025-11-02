Suscríbete a
La Junta firma en Essaouira la rehabilitación del Pabellón de Marruecos de la Expo 92

La actual sede de la Fundación Tres Culturas se mantiene como uno de los pocos edificios de la época que puede seguir siendo visitado

Andrés Ollero: «La Expo92 arrojó pérdidas de más de 100.000 millones de pesetas porque se suprimieron las auditorías internas tras la salida de Olivencia»

La consejera de Cultura, Patricia del Pozoz, en Essaouira
La consejera de Cultura, Patricia del Pozoz, en Essaouira abc

S. L.

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, y el consejero del Rey de Marruecos, André Azoulay, han firmado esta mañana en la ciudad de Essaouira un acuerdo en calidad de copresidentes de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo para, entre otros objetivos, impulsar ... la restauración del que fuera Pabellón de Marruecos en la Exposición Universal de 1992.

