La Junta desalojará antes del 15 de noviembre el edificio Viapol por la mudanza a la Ciudad de la Justicia con un ahorro de 1,7 millones en alquiler

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento este miércoles de la puesta en marcha de la segunda fase del proyecto de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, instalada en la que fuera sede central de la multinacional tecnológica ... hispalense Abengoa; con la entrada en funcionamiento del edificio B del citado complejo de Palmas Altas, destinado a la jurisdicción de Primera Instancia.

El traslado de los Juzgados de Primera Instancia permitirá dejar libre antes del 15 de noviembre el ala entera del edificio Viapol que acoge actualmente estas unidades judiciales. En dicha fecha finaliza el contrato de arrendamiento correspondiente a ese sector del edificio Viapol, con lo que la Junta prevé ahorrar 1,7 millones de euros anuales con esta mudanza a la nueva sede judicial de Palmas Altas.

El edificio Viapol, cuyo entorno ha estado años y años caracterizado por la actividad judicial y todo lo inherente a la misma, conservará sólo el Registro Civil y el Servicio Común de Notificaciones y Embargos, cuyas instalaciones son propiedad de la Junta de Andalucía.

Así en el edificio B del complejo de Palmas Altas, la instalación del mobiliario, el traslado de la documentación y la habilitación de las once salas de vista ya ha comenzado, mientras que la mudanza de los 25 juzgados comenzará el 27 de octubre de 2025 y se realizará de manera progresiva para que esté terminada el 13 de noviembre.

Para adecuar este edificio a su uso judicial, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, ha invertido casi dos millones de euros en obras para mejorar la climatización, la insonorización, las comunicaciones, así como la dotación de despachos y salas de vista.

Tras las quejas de diferentes asociaciones de jueces y fiscales sobre la intervención acometida en el edificio A del complejo de Palmas Altas al considerar que las nuevas dependencias para los órganos judiciales sometidos a mudanza no reunían las condiciones necesarias, para esta otra actuación han sido incluidas las mejoras propuestas por los operadores jurídicos, como la ampliación del tamaño de los despachos, según la Consejería. «Hemos aprendido mucho de ese primer traslado y hemos corregido algunos errores de ese primer paso», señalaba el consejero del ramo, José Antonio Nieto, en una reciente visita al recinto.

Además, el reparto de espacios ha sido realizado conforme al modelo de tribunales de instancia, secciones y servicios comunes que prevé la Ley de Eficiencia del Servicio de Justicia, que entrará en vigor en Sevilla y en el resto de las capitales andaluzas el 31 de diciembre de 2025.

Las obras están finalizadas desde el verano, fecha en la que estaba inicialmente previsto el traslado, aprovechando que agosto es un mes inhábil para los juzgados, pero se retrasó a petición de los operadores jurídicos para que todo el personal estuviera incorporado para la mudanza tras las vacaciones estivales. Así, la mudanza progresiva al edificio, en el que trabajarán unos 380 profesionales, ha sido consensuada.

El edificio albergará 25 juzgados de Primera Instancia, 51 despachos, once salas de vista, dos salas multiusos, servicio de reprografía, archivos, zonas comunes de oficina y todos los servicios complementarios necesarios.

Las salas de vista y zonas para el público se concentrarán en la planta baja mientras en el resto estarán los despachos y zonas de trabajo de los profesionales.