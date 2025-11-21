Suscríbete a
El Rey preside el acto institucional por los 50 años de Monarquía

La Junta de Andalucía pagará 12 millones a la RFEF por las tres finales de Copa en la Cartuja

Por la edición de 2026 se abonarán 3,5 millones, otros 4 más por la de 2027 y 4,5 millones por la última en 2028, que se le suman a los 8,5 millones que invertirá el Gobierno andaluza en las obras

El impacto económico que generó en la ciudad el último partido entre el Real Madrid y el Barcelona en 2025 se cifró en 75 millones de euros, que con las anteriores suma 257 millones

La RFEF analiza el posible cambio de fecha de la final de la Copa del Rey en Sevilla

El Estadio de la Cartuja acogerá las finales de Copa del Rey de los años 2026, 2027 y 2028
Mario Daza y Ignacio Liaño Bernal

La elección del Estadio de la Cartuja como sede de las finales de la Copa del Rey de los próximos tres años supone un nuevo respaldo para la puesta en valor de una infraestructura deportiva que llevaba años abandonada. La decisión de la Real ... Federación Española de Fútbol (RFEF), que se ha hecho pública esta semana, supone un impulso para la actividad económica de la ciudad, pero también conllevará el pago de un canon por parte de la Junta de Andalucía para sostener la celebración de estos partidos en Sevilla. En concreto, la cantidad que aportará el Gobierno andaluz será de 12 millones de euros entre los años 2026 y 2028.

