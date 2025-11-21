La Junta de Andalucía pagará 12 millones a la RFEF por las tres finales de Copa en la Cartuja

La elección del Estadio de la Cartuja como sede de las finales de la Copa del Rey de los próximos tres años supone un nuevo respaldo para la puesta en valor de una infraestructura deportiva que llevaba años abandonada. La decisión de la Real ... Federación Española de Fútbol (RFEF), que se ha hecho pública esta semana, supone un impulso para la actividad económica de la ciudad, pero también conllevará el pago de un canon por parte de la Junta de Andalucía para sostener la celebración de estos partidos en Sevilla. En concreto, la cantidad que aportará el Gobierno andaluz será de 12 millones de euros entre los años 2026 y 2028.

Según la información que ha podido confirmar ABC de Sevilla, y que ha sido adelantada por los compañeros de 'El Partidazo' de COPE, la distribución de esta cantidad se hará en primer lugar con una aportación de 3,5 millones de euros con motivo de la final de esta temporada 2025-2026. De cara al año siguiente, la cifra crecerá 500.000 euros y ascenderá hasta los 4 millones de euros, pagándose en el año 2027. Finalmente, de cara a la tercera edición de este partido que se celebrará en Sevilla en 2028, la cantidad que saldrá de las arcas de la Junta de Andalucía será de 4,5 millones de euros. En total, una inversión que alcanzará los 12 millones de euros.

Hasta ahora, el Gobierno andaluz había pagado un canon más reducido por las últimas finales de Copa del Rey que se han celebrado en el Estadio de la Cartuja. Así, y con motivo del último partido disputado entre el Barcelona y el Real Madrid el pasado mes de abril, la cantidad que se aportó fue de unos 700.000 euros. O lo que es lo mismo, un incremento de casi el 400% entre la cifra que se pagó en este 2025 y la que se abonará en 2026. Sin embargo, esta inversión es superada con creces por el impacto económico que este tipo de eventos provocan en la ciudad. Las estimaciones del 'clásico' de este año hablan de una generación de 75 millones, que alcanza los 257 millones si se tienen en cuenta todas las últimas ediciones.

Fuentes consultadas por este periódico confirman que se trata del mayor contrato alcanzado por la RFEF en relación con la celebración de una final de la Copa del Rey. Una apuesta de la Junta de Andalucía, que se suma a los otros 8,5 millones que se destinarán a las obras pendientes para adecuar el entorno y los accesos del Estadio de la Cartuja, así como los elementos en los que resta actuar en el interior de la propia infraestructura deportiva, y que vienen a confirmar la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por un recinto que se llevó años completamente abandonado. Unos trabajos que, además, tienen como objetivo temporal el año 2030, en el que será una de las sedes del Mundial de Fútbol que se organizarán entre España, Marruecos y Portugal, y en el que se confía que acoja uno de los partidos de las eliminatorias finales del torneo.

La fecha de la final

Lo que todavía está por confirmar es la fecha definitiva en la que se va a disputar la final de la Copa del Rey de 2026. En un primer momento, el calendario de la RFEF fijó este partido para el 26 de abril, teniendo en cuenta además la dificultad para hallar un día al tratarse de un verano en el que se disputa el Mundial de Fútbol. Una jornada que volvió a confirmarse el día en el que se conoció que Sevilla sería la sede del partido durante los próximos tres años, pero que ahora parece estar en el aire. El motivo no es otro que su coincidencia con el sábado de la Feria de Abril, un evento que requiere de un amplísimo despliegue por parte de los servicios municipales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que, por tanto, complica que puedan hacer frente a la celebración de ambos eventos.

Algunas voces, como el subdelegado del Gobierno en Sevilla, han apostado por la búsqueda de una alternativa temporal, y el propio el Ayuntamiento hispalense ha reconocido estar en conversaciones para estudiar que se pueda buscar otra fecha. Según la información a la que ha podido acceder este periódico, sobre la mesa hay tres opciones. Una primera que sería la de mantener la fecha prevista originariamente, es decir, el 26 de abril, y otras dos que conllevan la modificación del calendario. Si se opta por el cambio, las posibilidades que ahora mismo están sobre la mesa son tanto el 11 como el 18 de abril. O lo que es lo mismo, los dos sábados que hay libres entre la Semana Santa y la Feria de Abril. En las próximas horas debe confirmarse cuál es la opción por la que finalmente se decantan.