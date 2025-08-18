Más de 411 mujeres víctimas de violencia sexual fueron atendidas en Sevilla en el primer semestre de 2025

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ha atendido a 411 mujeres víctimas de violencia sexual en Sevilla en el primer semestre de este año. Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, el 23 por ciento de las más de 400 mujeres atendidas entre enero y junio en Sevilla son nuevos usuarios. Las actuaciones en la capital hispalense, que se llevan a cabo tanto en el centro 24 horas como en el lugar de residencia de la víctima, en comisarías, hospitales y los juzgados, entre otros, suponen casi el 26 por ciento del total de Andalucía.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha señalado que «el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) lleva muchos años prestando estos servicios y, por tanto, el personal cuenta con una amplia experiencia en la atención inmediata 24 horas e integral con el objetivo de favorecer la recuperación emocional de las víctimas, así como la superación de las secuelas mediante una intervención temprana psicológica, social, jurídica y legal».

Asimismo, ha recordado que las mujeres también «tienen a su disposición el teléfono 900 200 999, operativo todos los días las 24 horas, así como los centros de la mujer, tanto en la capital como en los municipios del medio rural». Y, ha añadido, que «dentro de esta batería de recursos en la provincia se encuentra el centro de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual».

Un total de 1.589 mujeres han sido atendidas en la comunidad autónoma en el mismo periodo, 176 a través del servicio de atención inmediata en crisis y 1.413 en el programa de recuperación integral. El Instituto Andaluz de la Mujer cuenta con un servicio de asistencia inmediata 24 horas y otro de recuperación integral con defensa legal, según expresó la Junta.

