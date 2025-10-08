Suscríbete a
La Junta de Andalucía arrendará como aparcamiento un solar en San Bernardo sin uso desde hace 20 años

Ultima un concurso para adjudicar la explotación de la parcela de 7.000 metros cuadrados durante tres años, mientras tramita un cambio de uso para edificar 214 viviendas

Recreación de los cuatro bloques de viviendas que se construirán en San Bernardo
Recreación de los cuatro bloques de viviendas que se construirán en San Bernardo abc
Antonio R. Vega

La Junta de Andalucía va a convocar un concurso para arrendar como aparcamiento un solar en pleno corazón del barrio sevillano de San Bernardo que lleva veinte años sin uso. El objetivo de esta operación, que promueve la Dirección General de Patrimonio de la ... Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, es buscar rentabilidad a una parcela que está infrautilizada desde su adquisición en el año 2005 mientras se tramita un cambio de calificación de la misma para autorizar un uso residencial, según ha confirmado a ABC dicho departamento. La promotora privada que se haga con estos terrenos cuando la Junta los ponga a la venta podrá edificar 214 viviendas en una zona cotizada de la ciudad que goza de buenas conexiones con el centro.

