La Junta de Andalucía arrendará como aparcamiento un solar en San Bernardo sin uso desde hace 20 años

La Junta de Andalucía va a convocar un concurso para arrendar como aparcamiento un solar en pleno corazón del barrio sevillano de San Bernardo que lleva veinte años sin uso. El objetivo de esta operación, que promueve la Dirección General de Patrimonio de la ... Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, es buscar rentabilidad a una parcela que está infrautilizada desde su adquisición en el año 2005 mientras se tramita un cambio de calificación de la misma para autorizar un uso residencial, según ha confirmado a ABC dicho departamento. La promotora privada que se haga con estos terrenos cuando la Junta los ponga a la venta podrá edificar 214 viviendas en una zona cotizada de la ciudad que goza de buenas conexiones con el centro.

El proceso burocrático para cambiar el uso del solar puede tardar unos dos o tres años, un tiempo lo suficientemente prologando como para despediciarlo sin generar ningún ingreso y solo acarreando gastos de mantemiento a los andaluces. Los intereses de la Junta y la necesidad de Ayuntamiento de Sevilla de dotar a la ciudad de aparcamientos se han alineado para darle una salida a este solar, situado en la avenida de Cádiz sin número, denominado urbanísticamente como Parcela A UA-SB-6.

En los próximos días está previsto que la Dirección General de Patrimonio publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía un concurso para adjudicar de manera temporal el arrendamiento del citado solar de 7.065 metros cuadrados para destinarlo al estacionamiento de vehículos. El director general de Patrimonio, Joaquín Gallardo, destaca que «es la primera vez en la historia» que la Administración arrienda un solar de su propiedad para darle una utilidad pública.

Abonos mensuales para vecinos y trabajadores de la zona

El contrato se firmará durante un plazo de tres años con la empresa que haga la oferta económica más ventajosa dentro de un proceso de libre concurrencia y con publicidad. Como mínimo, según las bases de la licitación, el arrendatario tendrá que compensar a la Junta con 18.200 euros cada trimestre. La Administración ingresaría unos 72.800 euros al año. En el concurso primaran otros criterios como el establecimiento de abonos mensuales para residentes y trabajadores de la zona por un precio no superior a 90 euros mensuales (IVA incluidos) y de rebajas para los vehículos con el distintivo ambiental de cero emisiones.

Si antes de vencer los tres años del contrato, Patrimonio enajenara el solar por haberse culminado el cambio de uso urbanístico, el comprador quedará subrogado en el contrato de arrendamiento vigente, conservando las mismas condiciones fijadas con la Junta de Andalucía. No obstante, se faculta al nuevo propietario a rescindir el contrato en cualquier momento, tras el transcurso del primer año de vigencia del contrato, mediante notificación fehaciente al arrendatario con una antelación mínima de dos meses, sin que ello genere derecho a indemnización alguna por razón de la resolución.

Esta operación se enmarca dentro de un plan de la Dirección de Patrimonio para promover, en colaboración con los ayuntamientos respectivos, el cambio de uso urbanístico de unas quince parcelas repartidas por toda Andalucía, con el objetivo de posibilitar su puesta en valor. Estas parcelas se encuentran sin uso hace años, y algunas desde el siglo XX.