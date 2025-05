Julio Vera García: «Para mí Triana es mucho más que un barrio, es un sentimiento»

Julio Vera nació y creció en el barrio de Triana. Estudió en los Salesianos de San Pedro, colegio del que ahora es director. Tras licenciarse en Física en la Universidad de Sevilla, decidió estudiar dirección y realización, una de sus grandes pasiones, que le han ... llevado a escribir y dirigir varios cortometrajes y que compaginaba con su labor como docente. Desde que fue nombrado jefe de estudios y ahora como director, ha dejado a un lado la faceta audiovisual para centrarse en escribir.

Destaca como autor de la novela 'La congregación de la Granada,' una historia de cuatro jóvenes que al participar en la Gymkhana de Sevilla descubren inscripciones de miembros de la Congregación de la Granda, sociedad secreta concepcionista que fue perseguida por la Santa Inquisición y de la que formaron parte ilustres sevillanos como Martínez Montañés o Francisco Pacheco.

-¿Qué significa para usted esta mención?

-Un honor absoluto, el mayor que puede recibir cualquier trianero. Desde el primer momento que me llamó el director del distrito he sentido con orgullo y satisfacción este reconocimiento. No hay palabras para describir lo que siento.

-¿Cómo vive la Velá?

-La Velá la he vivido desde pequeño, porque vivo en el barrio de toda la vida. Se va madurando por lo que no se vive de igual manera de niño, de adolescente y de adulto, cuando traes tú a tus propios hijos. Yo creo que la Velá se vive con una línea de tiempo de madurez, igual que pasa con la Feria. También como en todas las fiestas, depende mucho del estado de ánimo que tengas en ese momento. Desde luego, ese ánimo este año se va a disparar. No sé lo que me voy a encontrar, pero desde luego lo voy a disfrutar.

-¿Qué recuerdos tiene de sus primeros años en la Velá?

-Son muchos años y recuerdos distintos. Por ejemplo, mis padres llevándome a ver la 'cucaña', desde la que por cierto nunca me he tirado. Sí que participé en el concurso de tiradores. También se me viene a la mente el olor a sardinas. Ahora en los últimos años aprecio que es el punto de confluencia de amigos y conocidos del barrio. Es un ambiente muy bonito porque la gente está ya de vacaciones y muchos vuelven a Triana para la ocasión. De hecho, como hermano de Santa Marta, la Velá de Santa Ana coincide con la preparación de los previos a la festividad de Santa Marta, que se celebra el 29 de julio, y en esos días, la última cervecita siempre cae en la Velá.

-¿Cuál diría que es su lugar favorito de Triana?

-No puedo elegir, sería muy egoísta por mi parte quedarme solo con uno. Creo que en Triana hay una variedad y oferta gastronómica que no hay en ningún otro barrio. Desde 'Sol y Sombra', 'Casimiro', 'Las codornices', 'Las golondrinas' o la 'Bodega Vargas' en la calle San Jacinto. No sé, son muchos, pero desde luego como en Triana no se come caracoles en otro sitio.

-Desde su papel como docente y director del Colegio Salesianos de Triana, ¿transmiten el amor y la historia de este barrio histórico a las nuevas generaciones de trianeros?

-Nosotros como Salesianos priorizamos la educación en valores y el conocimiento y la historia del barrio están siempre muy presentes. Al principio de la mañana, nuestros 'buenos días' comienzan con una oración que está seguida de una pequeña reflexión del colegio o del barrio. Muchos de los profesores, yo incluido, somos del barrio e incluso antiguos alumnos, por eso nos gusta transmitir la historia e importancia de Triana, un barrio de contrastes fabuloso del que por cada calle por la que paseas se podría dar una clase.

-En cuanto a su faceta como escritor, ¿ha estado siempre en sus planes incluir a Sevilla y en especial a Triana en sus trabajos?

-Sí, siempre he querido llevar el nombre de mi barrio a todos lados. A través de la acción y el juego entre personajes pretendo levantar la curiosidad entre lectores, que se interesen por el barrio y comprendan mejor lo que significa y ha significado para la ciudad. Por ejemplo, en la segunda parte de 'La congregación de la Granada', que ya está firmada, Triana está muy presente; de hecho, la novela parte desde allí.

-¿Cómo va a vivir la Velá de este año?

-Me voy a dejar llevar desde el día 20 para vivirlo con la máxima intensidad. Se me ponen los pelos de punta al pensar la cantidad de compañeros y amigos que se han alegrado por esta mención y me han hecho llegar su amor y su apoyo. La Velá es la fiesta más antigua de Sevilla y es un honor que sea el punto de encuentro con tantos de ellos. Triana para mí no es un barrio como cualquier otro donde podría vivir, es un sentimiento que va más allá.