Julio Cuesta: «Me preocuparía que concluyera el centenario del 29 y que no hubiera quedado nada»

Julio Cuesta asumió la tarea de liderar el centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929 con la confianza que le da la experiencia vivida. Confía en que sea un punto y aparte para Sevilla.

—Cuéntele al lector por qué es tan importante la Exposición ... de 1929.

—Fue la guinda sobre un extraordinario pastel que representó el primer tercio del siglo XX en Sevilla. A la ciudad se le incorpora prácticamente al mismo área de su Casco Antiguo, se producen movimientos de una extraordinaria importancia en el mundo de las artes, de la arquitectura y el urbanismo, de la economía... Las grandes empresas se crean en ese primer tercio del siglo.

—Pero le faltó algo más…

—Sí, dejó abierto un camino que no se pudo recorrer. La exposición aspiraba a ser y hacer de Sevilla una plataforma de relación permanente con la comunidad de América, que no pudo ser por todo lo que ocurrió después en España, y esa es la gran asignatura pendiente de la conmemoración.

—¿Ese es el entonces el principal reto?

—Tenemos que recuperar lo que significó aquel periodo tan importante en la historia de la ciudad para que aprendamos de él. Mire, si hay que buscar en el mundo un lugar de referencia iberoamericana, no hay otro como Sevilla. Por dos aspectos. No hay una imagen que refleje mejor lo que es Iberoamérica que los 13 pabellones que quedaron de la exposición del 29, no hay un lugar donde ver una imagen tan bonita como la que dejaron esos pabellones de Colombia, México, Uruguay, Chile… Y la otra cuestión es que no hay ninguna ciudad en el mundo donde haya un fondo documental de referencia de Iberoamérica como Sevilla. El disco duro de la relación del viejo con el nuevo mundo está en el Archivo de Indias. Y si no, tenemos también la Biblioteca Colombina, y si no, la mejor biblioteca americanista del mundo, en la calle Alfonso XII. Estas son credenciales que nos sirven como referencia, somos un pueblo que hemos hecho cosas importantes y que estamos obligados a seguir haciendo cosas importantes para el futuro.

—Un 1929 en el que nació ABC de Sevilla. ¿Qué importancia tiene para potenciar estas efemérides la prensa?

—Cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que un medio de comunicación es la plataforma más importante que se puede tener para cualquier tipo de proyecto. Y no hay nada más que echar un vistazo al siglo que lleva, el conocimiento, la información y la opinión que genera.

—¿Qué supone para usted liderar esta Comisión del Centenario?

—Es un enorme honor, porque cuando el alcalde de Sevilla me llama para decirme «oye, tú», yo no tuve más remedio que decir que sí sin saber en qué me metía. Yo siempre he aplicado una máxima que me la dio mi mujer el día que me llama el presidente del Consejo de Hermandades para decirme que me habían designado pregonero para la Semana Santa del 2020. Al consultarle me dijo: «A Sevilla no le puedes decir que no».

—¿Qué le pareció la salida de Amparo Graciani de ese puesto?¿Entiende su decisión?

—Son motivos de índole personal, posiblemente vio que su manera de ser no encajaba con el proyecto o que no lo podría desarrollar en la condición en la que ella pensaba que lo podía desarrollar. A Amparo le tengo una gran admiración, ya que no hay nadie en el mundo que sepa más de la exposición del 29.

—Es muy crítica con lo que ocurre con la Plaza de España y los conciertos.

—Yo creo que el patrimonio también hay que saber explotarlo. Eso sí, hay que hacer una proposición racional. Si a mí me plantearan que hacer un espectáculo en la Plaza España, la Plaza de América o la Real Maestranza iba a suponer un deterioro para el monumento, pues efectivamente me opondría si no se me dieran condiciones para que se protegiera. Creo que la ciudad debe tener eso considerado.

—¿Qué objetivos busca este centenario?

—Dos cosas. Recuperar la memoria de aquello tan importante que ocurrió y hacer que la gente disfrute de aquello que está, no te voy a decir abandonado, pero sí que no se ha podido explotar. A mí me hierve la sangre cuando veo que en Barcelona, con los edificios de Gaudí, hay unos circuitos turísticos espectaculares y nosotros no hemos explotado poco más allá que la Plaza de España. Por otra parte, me preocuparía que esto se concluyera en junio del año 2030 y que no hubiera quedado nada. Quiero que Sevilla cumpla lo que nunca debió dejar de ser, la puerta de Indias. La Casa de América está muy bien que esté en Madrid, pero qué pinta en Madrid y no en Sevilla. Bueno, pues sigamos en eso.

—¿Se actuará sobre los pabellones de 1929?

—La Gerencia de Urbanismo sé que tiene un proyecto de hacer un inventario adecuado de la situación de cada uno de los pabellones. Pero hay otra asignatura que tiene relación con eso, y es que los países iberoamericanos utilicen su presencia del 29 en el 2029. Eso está en nuestro plan estratégico para los próximos años.

—Hablando de las exposiciones, qué valoración hace usted de la del 92, de la que formó parte.

—Propició una fiebre por las exposiciones universales. Sevilla tuvo un proyecto muy sólido que se llevó por delante a todos, incluido a Chicago, que iba a ir a la par, pero no cumplió. Las dos, la del 29 y la del 92, tuvieron un impacto en el territorio y, sobre todo, un impacto económico. No ha habido una exposición en la historia que haya tenido el impacto económico que tuvo la del 92. El Parque Científico de la Cartuja presentó casi 6.000 millones de facturación en el año 2024, cuando lo que costó lo que se hizo allí costó 600 y pico millones. No ha habido en la historia de España una inversión tan rentable como lo que se hizo en la Cartuja. Tenemos el parque más grande y más rentable de España, el que más empleo y patentes genera. Así que vamos a pensar en grande.

—¿Vive Sevilla con complejos?

—Mire, yo cuento una anécdota que tuve con mi padre. El objetivo de la exposición del 92 eran 60 países participantes. El día que cerramos la participación de Rusia, la 60, llegué a casa de mis padres a tomar café y mi padre me dijo: «Aquí no se ha hecho nunca nada tan importante, a mí me parece que te están engañando». Había un gran escepticismo, y era mi padre. Pero es que un día fui a enseñarle las obras de la Cartuja a mis amigos y socios de mi caseta de Feria y me dijeron: «Julio, eso no te lo crees ni tú». Tenemos un problema, somos muy buenos ejecutores, pero muy malos vendedores.

—¿Es fundamental para que esto salga bien el apoyo de todas las instituciones?

—Estamos pretendiendo tener una adhesión lo más unánime posible de todas las instituciones de la ciudad: universidades, academias, instituciones sociales, económicas... porque eso nos va a permitir, con los deberes domésticos hechos, pegar el salto a la siguiente etapa.

—¿Y qué le parece que el Gobierno central no haya incluido todavía el centenario como acontecimiento de especial interés?

—De momento es un tema menor porque hay una declaración del Congreso, en la que se hace una proposición no de ley hace un año que, cuando ha ido al Consejo de Ministros, pues se ha pensado que no era el momento. Pero la declaración de excepcionalidad del acontecimiento, para que tenga efectos fiscales, tiene una vigencia de alrededor de tres años. Así que tenemos tiempo de sobra, y cuando Sevilla presente todos los credenciales se impondrá el sentido común.